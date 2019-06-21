南警二分局治安會議　百年清水寺前戶外開講

▲市警二分局在清水寺廟前廣場辦理社區治安會議，將治安、交通的相關法令報告給社區民眾知悉，並進行婦幼、人口販運等議題宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本京都的清水寺，是大家耳熟能響的觀光景點，台南市中西區，同樣有一座歷史悠久的百年古寺清水寺，裡面主祀觀世音菩薩及清水祖師，為有效推動「治安社區化」政策，二分局21日在清水寺廟前廣場辦理社區治安會議，將治安、交通的相關法令報告給社區民眾知悉，並進行婦幼、人口販運等議題宣導。

警二分局副分局長顏水波表示，過去一年以來，市警局各單位結合銀行、超商業者展開「打詐專案」，透過綿密的通報網絡，有效地將詐騙車手阻絕在外，也提醒民眾若接到自稱檢、警單位的可疑電話，一定要小心求證，不要輕易受騙。

交通組組長洪坤林針對交通部分，向民眾提醒新修正「道路交通管理處罰條例」酒駕相關法條，在7月1日開始實施，對於酒駕的罰則除提高罰鍰金額外，更針對酒駕累犯及酒駕因而肇事致重傷或死亡者，新增沒入車輛規定，展現「酒駕零容忍」社會共識。

同時，為了保障市民的安全，台南市首創「平安帽」專案，員警在取締未戴安全帽時，提供安全帽給騎士使用，並請騎士就近到派出所或交通分隊歸還，自5月推動之後，大幅降低車禍傷亡人數，成效非常卓越。

警二分局表示，「警力有限，民力無窮」，守護社區的安全，除靠警察的努力以外，也需要社區每位民眾的幫助。透過廣設監視器、增加守望相助隊員巡邏、以及配合公部門宣導加強自我防衛能力，才能夠讓社區永續經營，打造安全無虞的居住環境。