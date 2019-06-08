假檢警真詐騙又來！　南警及時阻止出門交款婦人保住46萬元

▲1名劉姓婦人接獲詐騙集團以假檢警真詐財方式，要求監管其名下現金，市警五分局據報馬上派員及時制止交款，成功保住46萬元現款。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名劉姓婦人接獲詐騙集團以假檢警真詐財方式，要求監管其名下現金46萬元，劉婦信以為真想去交款，惟心存一絲疑慮，而打電話向警詢問，市警五分局據報馬上派員前往劉婦家中查處，適劉婦欲出門欲交款，警方馬上制止，並詳細說明係詐騙技倆，成功保住劉婦46萬元現款。

63歲的劉姓婦人，6月4日在家中接獲自稱新北地方法院及地檢署檢察官的男子來電，表示其名下帳戶涉嫌多起金融犯罪案件，要求劉女將其帳戶內之金額提款出來並交付給新北地方法院及檢察署監管，劉女信以為真，即於6月6日12時許，至大光郵局提領帳戶內新台幣46萬元，欲前往歹徒指定地點交付款項，劉女當時心中有一絲疑慮，而撥打110報案詢問稱接獲疑似詐騙電話。

市警五分局實踐派出所警員蔡孟峯、黃華瑋立即趕往劉女住處了解，於其住處社區碰見正欲外出交付現金的劉女，隨即向劉女表示此為詐騙集團一貫之手法，並向其分析相關詐騙手法後，劉女始驚覺受騙，員警成功攔阻其交付新台幣46萬元整，並由警員蔡孟峯、黃華瑋協助劉女護鈔至大光郵局將新台幣46萬元回存至帳戶內，劉女對警方適時關心避免其遭詐騙極為讚許，並表達感謝之意。