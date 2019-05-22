「藍三代」涉寄恐嚇信索30萬　嗆殺仁愛之家老人

▲前台南縣長胡龍寶孫子胡姓男子，涉嫌跨海觭恐嚇信嗆殺仁愛之家老人、小孩，警方受理偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁愛之家及附屬單位，近來接獲共10多封恐嚇信，信中揚言要求付款30萬元，否則嗆殺老人、小孩，台南市警方接獲報案，初步查出疑身在中國的前台南縣長胡龍寶的孫子胡姓男子涉有重嫌，由於報案人事跨3個分局，目前由市警刑警大隊統一偵辦中。

據了解，台南仁愛之家服務內容廣泛，共有8個服務單位，服務對象擴及老人、身障者及幼童，並以「用愛心關懷社會、以奉獻服務人群」之精神扶助弱勢族群，惟從5月中旬起，北區、永康區、新化區的仁愛之家所屬機關，陸續接獲留有胡姓男子署名的恐嚇信，內容略指要求給付30萬！否則殺光老人、小孩。相關單位分別向市警五分局和緯所、永康分局鹽行所、新化分局新化所報案，由於跨3個分局，目前由台南市刑警大隊統一偵辦。

據警方初步調查，前台南縣長胡龍寶的26歲孫子胡姓男子，涉嫌從中國跨海寄恐嚇信恐嚇。胡男的父母都在仁愛之家服務，胡父是董事，胡母曾任中心主任，惟因董事會改組，胡母已離開主任職務。



警方調查疑係因胡母職位調整，薪資驟降，難以供應胡男花消，而令胡男不滿遷怒仁愛之家，而寫恐嚇信恐嚇仁愛之家，最早收到恐嚇的是仁愛之家所屬的育幼所、養護所，而仁愛之家是5月20日才收到。

據家屬向警方表示，胡男目前人在中國，對此台南市警方尚在查證是否屬實，目前已透過司法體系傳喚胡男到案說明，以進一步釐清其犯罪動機及相關案情中。