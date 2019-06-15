法拉利拍賣「8000元有找」！狂吸6萬人觀望　負責人一句話...結局神逆轉

▲原本要拍賣的法拉利，起拍價只要新台幣7731元。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸廣東東莞法院預計在20日拍賣一輛被沒收的法拉利，由於該車並沒有完成登記手續，且車牌造假不能過戶，只能以廢鐵評估來拍賣，起拍價為1701人民幣（約新台幣7731元）。據悉，該拍賣吸引超過6萬人觀望，沒想到法院負責人在12日下午5點表示，當事人剛達成和解協議，不需拍賣了，本次拍賣撤回。

綜合陸媒報導，在拍賣網上被法院拍賣的法拉利，原屬於一個叫李賀來的人，車子就停放在東莞市頭昌昊停車場內，車型599是2006到2012年的雙座旗艦車型，且在2006年被評選為Top Gear雜誌的年度超級跑車，如以目前車齡最久的13年二手車來說，價格約落在10萬英鎊（約新台幣397.7萬元）。

▲法拉利拍賣最後被撤回。（圖／翻攝自新浪網）

該輛法拉利其實在初估時是2430人民幣，後來法院打了7折拍賣，預計在6月20日正式開拍，對外相當有吸引力，截至6月12日下午4點左右，已累積672人報名參加競拍，且有超6萬人觀望。

「法拉利便宜拍賣」也引起網友討論和分享，沒想到在12日下午5點左右，法院相關負責人指出，當事人剛達成和解協議，不需拍賣了，「所以本次拍賣撤回」。據了解，約在10分鐘後，原本的拍賣頁面已打上「撤回」的2個字。

報導也指出，當地法院工作人員陳小姐就透露，這輛法拉利過去曾發生交通意外，調查後發現車管所沒有該車的訊息，車牌是假的，所以不能過戶也不能上路，才會這麼便宜賣。如今結果大逆轉，相信讓許多原本打算競拍的買家大失所望。