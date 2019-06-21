長榮罷工殃及旅客　國民黨：蔡英文執政3年勞資對立不斷

▲民進黨總統參選人蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

長榮空服員勞資協商破裂，自20日下午16時起罷工，至今已罷工逾17小時，另外長榮航估計20日取消的共有19班，21日預計擴大至71班（去回），約五成運能，影響1.5萬名旅客。對此，國民黨表示，民進黨執政三年以來，勞資雙方對立不斷，希望交通部善盡協調角色，盡快協助勞資雙方重啟協商會議，以達成最大共識，停止所有損及旅客消費者權益之行為。

國民黨表示，民進黨執政三年以來，勞資雙方對立不斷、兩敗俱傷，航空業罷工三年即達三次。機師、空服員、乘客的權益皆受到迫害；旅客不便、勞工不爽；工會與公司長期僵持，已非新聞。然而，政府面對可預期的罷工，三年以來並未建立妥善的處理機制，導致三次罷工皆直接損及旅客、旅行社權益。除了有損航空公司信用與評價，同時，也傷及國家形象。而積極伸張權益的空服員們，也將面臨公司可能祭出的懲罰條款。

另外，國民黨也指出，立法院於6/17召開臨時會議，將公民投票法修正草案納入議案，隨即通過公投法修正案。然而，自2016年6月華航空服員首次罷工後，三年來，歷經長榮空服員集體休天災假、華航機師罷工，主流民意及民航業者即期盼政府建立罷工預告期，但政府機關迄今仍未完成罷工預告期立法，造成民眾權益極大程度的損害。交通部未能預先防範，甚至持續觀望、未積極促使協商，放任航空公司祭出懲罰條款，放任桃園市空服員職業工會獨自陳抗，政府於此責無旁貸。

國民黨表示，桃園市空服員職業工會於5/13發起長榮罷工投票，6/7即取得合法罷工權，交通部並非毫無時間預先祭出對策。試問民進黨政府，政治鬥爭法案徹夜決議，飛快通過，攸關民眾權益的法案卻跑了三年毫無動作。政治鬥爭與民生權益孰重孰輕？勞動部所說的勞、資、消費者三贏局面，至今，消費者仍是輸家。罷工權取得過程對於民眾而言並非預告，民眾對於旅程仍是無所適從。

最後，國民黨呼籲，不論是否要推行罷工預告期法案，相關部門首長都要即刻啟動協調動作，讓罷工所造成之損傷降至最低，對於旅客、旅行社、勞方權益應有明確保障，並應保障未來飛航安全，以及妥善修復航民之間的信任，避免日後勞資雙方持續對立、消耗。