影／港警「舉黃旗」驅離！反送中示威者突襲警總、稅務大樓　再癱瘓入境事務大樓

記者朱世凱／綜合報導

香港學生團體和民眾因不滿政府未回應訴求，今（21日）早上發起抗爭，示威行動約莫在中午11點左右升級，大批示威者突然迅速圍住警察總部和稅務大樓，警察便舉起寫有「警方封鎖線，不得越過」的黃旗呼籲民眾離開，並且擺出為了清除示威者的路障。警方指出，這項舉動並非是清場。

▲警察總部已經被人潮圍住，導致周遭交通打結。（圖／翻攝自臉書社團香港突發事故報料區）

據悉，目前有許多員警在警總停車場進出口戒備，示威者的情緒也相當激動並不斷高喊口號。大批示威者雖然團團包圍稅務大樓的大廳，不過仍留下一扇玻璃門讓人出去。有示威者向離開大樓的民眾致歉，表示「不好意思」；也有出去的民眾給予示威者打氣支持。

▼部分示威者從警察總部離開，開始包圍入境事務大樓。（圖／達志影像／美聯社）

有示威者宣布，此次癱瘓稅務大樓成功，因此開始轉向包圍入境事務大樓。有民眾透露，入境事務大樓的示威者已經堵塞大樓的3個出入口，包括兩個大廳、以及天橋上一個出入口；示威者在圍堵過程中也向民眾表示「只可出、不可進」，並指示他們離開。有部分部門單位宣布提早下班，讓職員趕緊離開。

港媒指出，因為政府未在20日下午5點前回應撤回《逃犯條例》修訂、收回612「暴動」定義、撤銷所有抗爭者控罪、成立調查委員會，徹查及追究警察濫權4項訴求，所以有10間大專院校學生決定號召示威行動，並於今日發起不合作運動。