影／戴頭盔+防毒面具！港大學生包圍警察總部　黃之峰：要求撤除暴動定義

▲大批民眾包圍警察總部。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港政府暫緩修訂《逃犯條例》和行政長官林鄭月娥道歉後，修例一事引起的風波仍持續擴大，許多學生團體和民眾因為不滿政府未回應訴求，今（21日）早上發起抗爭行動。據悉，接近11點左右，示威行動升級，有示威者佔據夏慤道，也有不少人包圍警察總部，要求和警務處處長盧偉聰對話。

「香港眾志」秘書長黃之鋒表示，要求政府撤回暴動定義，及停止濫捕示威者，並促請警務處處長盧偉聰到場與示威者對話。他也呼籲在立法會示威區及添馬公園的市民，盡快到場包圍警察總部。大批黑衣示威者聽聞後，便戴上頭盔及口罩，喊著口號抵達，還有示威者搬來鐵馬放在警察總部門前表達抗議。

港媒指出，原定下午在立法會舉行的會議都一併取消。警察公共關係科高級警司余鎧均在警總外表示，示威者應盡快離開，並重申這次不是清場，警方尊重民眾和平表達權利，談判組人員稍後會到場協助現場人士離開。

另外，目前也有大約幾百名的示威者，聚集在稅務大樓外一帶，有人在門口靜坐，有人築起「人鍊」，堵住了大樓出入口不讓民眾進入，但允許外出。報導提到，香港警方目前以暴動罪逮捕5名示威民眾，示威者為了避免相似狀況再發生，這次提出了「不流血、不受傷、不被捕」三大原則，打算在港府正式回應前，繼續用行動抗爭。