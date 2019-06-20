港府未回應反送中4點訴求　學聯會預告號召「不合作運動」

▲香港民陣16日發起遊行，提特首林鄭月娥下台等三點訴求。（圖／美聯社）



政治中心／綜合報導

香港多所大專院校的學生會組成的學聯會19日表示，對政府宣布「暫緩」而非「撤回」《逃犯條例》修訂的決定相當不滿，若政府20日下午5點還是不回應4大訴求，將號召市民參與不合作運動及21日包圍港府行動。由於香港政府20日下午5點20分仍沒有正面回應訴求，學聯會說明，行動將隨之升級。

香港行政長官林鄭月娥日前對《逃犯條例》引發遊行的事件道歉，但依然指明「拒絕撤回條例修訂」。對此，香港大專院校學生會所組成的學聯會指出，對政府的回覆感到不滿、憤怒，假如政府20日下午5點仍不對4大訴求做出正面回應，學聯會將號召市民上街參與「不合作運動」、21日早上到港府外表達訴求。

▼香港多間大專院校的學生會希望政府正面回應4大訴求。（圖／達志影像／美聯社）



學聯會要求港府回應的4大訴求分別是：

一、要求港府完全撤回修訂條例草案，且永不重啟。

二、收回「將6月12日事件認定為暴動」的決定。

三、撤銷對所有抗爭民眾的控罪。

四、成立獨立調查委員會，追究警方在事件期間過度使用武力的情形。

比起先前的5大訴求，學聯會的4點訴求少了「特首下台」這一項。對此，香港城市大學學生會臨時行政委員會署理外務副會長卲嵐說明，比起學聯提出的4點要求，特首下台這項訴求較無迫切性，希望各界能把焦點放在4點訴求上。

學聯會表明，除了呼籲6月21日包圍港府的行動外，學界也將支持市民發起阻塞地鐵等不合作運動。學聯會指出，由於政府20日下午5點20分仍沒有正面回應4大訴求，因此行動將隨之升級，直到得到回應。

▼香港眾志祕書長黃之鋒日前在立法會外，要求林鄭月娥下台。（圖／路透）

