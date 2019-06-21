國三模範生嗆韓國瑜「選總統很可笑」 陳其邁讚勇於表達意見

▲國三模範生嗆「選總統太可笑」，韓國瑜笑回：真的為他拍拍手。（圖／東森新聞）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜19日出席「模範生及畢業生合影」，一名獲獎的吳姓國三生合影結束後，對著他說「市長要選總統是一件很可笑的事情，請不要讓感性壓過理性，請醒一醒」。韓國瑜則回應，一個15歲國中生能勇於表達內心想法，未來一定能大放異彩。行政院副院長陳其邁21日受訪時也讚賞該名國三生勇於表達意見。

韓國瑜和獲頒市長獎的畢業生、模範生合影，吳姓男學生拍完照後，立刻正色說道：「你要去選總統這件事情，真的是太可笑了，不要讓你的感性壓過理性。」第一時間，韓國瑜看似，伸手拍了拍男學生的頭和肩膀。

吳姓男學生受訪時補充說明，他是叫市長醒一醒，不要讓感性壓過理性，因為市長選前做了這麼多承諾，現在又要去選總統，對名譽不太好，更何況他的政見、承諾也不是那麼有道理。

陳其邁21日受訪時被問及此事，他表示，「我想我們社會開放自由，每一個小朋友都很有自己的想法，他的評論我不表示意見，我表示尊重，每個人都有每個人的想法，有藍有綠，這是台灣最可貴的地方，小朋友勇於表達意見，我們台灣社會開放自由的這個教育體制，我覺得我們對於現階段的小朋友，滿可愛的」。