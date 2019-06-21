秀清淤成績怕淹水！登革熱還沒控制...韓國瑜台中造勢：副市長坐鎮高雄

▲韓國瑜確定會出席22日的台中造勢會。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜提到高雄市的下水道，淤塞狀況實在可怕，甚至說目前大概清了近兩千公里左右，就是「台灣從基隆到屏東來回四趟」，這驚人數字才需要調動到預備金，韓國瑜說大家淹怕了，自己還看過就連小狗因為怕淹水，也跳上神壇桌上，至於高雄登革熱疫情尚未完全控制，接下來在台中的造勢大會是否會出席，韓國瑜則回應「明天會有洪副市長坐鎮高雄」。

▲水溝淤塞照。（圖／高雄市新聞局提供）

韓國瑜提到為了清淤，打開下水道才發現真實情況「一打開來，真的嚇了一跳，我們就發現到整個下水道的淤塞的情況，已經到了恐怖，目前大概清近兩千公里左右，『就是台灣從基隆到屏東來回四趟』，一直不停的清水溝，因為我們一直都不瞭解，為什麼高雄只要下大雨就會淹水，所以我們就整個把下水道全部去檢查，才發現這問題有這麼嚴重，那錢不夠，調動預備金，預備金調動也要把這個水溝清理，事實上不是光登革熱，我們很怕颱風天的時候，汛期來臨，高雄市民被淹水淹怕了，所以我們這個清理下去以後才發現問題的嚴重」。

另外，韓國瑜提到箱涵的破洞也是很嚴重，大概一萬多個，目前能補的趕快補，希望能夠在六月底能先繳一張成績單，出來幾個固定淹水點，能夠改善，韓國瑜說淹大水，讓大家真的是受不了，「我看見一幕，根本不可思議，連小狗都跳到神壇的桌上，小狗都害怕淹水，在林園親眼看到，所以我們今年對於治水這邊，一定會用最大的力量，請市民朋友放心」。

▲韓國瑜日前因為登革熱疫情，和陳其邁一起巡視金獅湖市場。（圖／記者洪靖宜攝）

而面對登革熱狀況還沒完全控制，而韓國瑜22日是否還會離開高雄，到台中參加造勢，韓國瑜則回應「今天我親自主持第三次的會議，明天會有洪副市長坐鎮高雄」。

但根據水利局公布數據，目前雨水下水道共清13.5公里，韓市長口中「目前大概清將近兩千公里左右，就是台灣從基隆到屏東來回四趟」，這個數據從哪來，記者進一步詢問高雄市水利局，水利局說明，目前水利局在下水道清理確實是13.5公里，而韓國瑜口中2千多公里，可能是把環保局清的側溝也加進去，因此數字落差才會這麼大。