　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

秀清淤成績怕淹水！登革熱還沒控制...韓國瑜台中造勢：副市長坐鎮高雄

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜確定會出席22日的台中造勢會。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜提到高雄市的下水道，淤塞狀況實在可怕，甚至說目前大概清了近兩千公里左右，就是「台灣從基隆到屏東來回四趟」，這驚人數字才需要調動到預備金，韓國瑜說大家淹怕了，自己還看過就連小狗因為怕淹水，也跳上神壇桌上，至於高雄登革熱疫情尚未完全控制，接下來在台中的造勢大會是否會出席，韓國瑜則回應「明天會有洪副市長坐鎮高雄」。

▲高雄市清理水溝 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲水溝淤塞照。（圖／高雄市新聞局提供）

韓國瑜提到為了清淤，打開下水道才發現真實情況「一打開來，真的嚇了一跳，我們就發現到整個下水道的淤塞的情況，已經到了恐怖，目前大概清近兩千公里左右，『就是台灣從基隆到屏東來回四趟』，一直不停的清水溝，因為我們一直都不瞭解，為什麼高雄只要下大雨就會淹水，所以我們就整個把下水道全部去檢查，才發現這問題有這麼嚴重，那錢不夠，調動預備金，預備金調動也要把這個水溝清理，事實上不是光登革熱，我們很怕颱風天的時候，汛期來臨，高雄市民被淹水淹怕了，所以我們這個清理下去以後才發現問題的嚴重」。

另外，韓國瑜提到箱涵的破洞也是很嚴重，大概一萬多個，目前能補的趕快補，希望能夠在六月底能先繳一張成績單，出來幾個固定淹水點，能夠改善，韓國瑜說淹大水，讓大家真的是受不了，「我看見一幕，根本不可思議，連小狗都跳到神壇的桌上，小狗都害怕淹水，在林園親眼看到，所以我們今年對於治水這邊，一定會用最大的力量，請市民朋友放心」。

▲高雄市長韓國瑜和行政院副院長陳其邁 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜日前因為登革熱疫情，和陳其邁一起巡視金獅湖市場。（圖／記者洪靖宜攝）

而面對登革熱狀況還沒完全控制，而韓國瑜22日是否還會離開高雄，到台中參加造勢，韓國瑜則回應「今天我親自主持第三次的會議，明天會有洪副市長坐鎮高雄」。

但根據水利局公布數據，目前雨水下水道共清13.5公里，韓市長口中「目前大概清將近兩千公里左右，就是台灣從基隆到屏東來回四趟」，這個數據從哪來，記者進一步詢問高雄市水利局，水利局說明，目前水利局在下水道清理確實是13.5公里，而韓國瑜口中2千多公里，可能是把環保局清的側溝也加進去，因此數字落差才會這麼大。

ET快訊
小男友勸生下！19歲女大生瞞家人產女…滿身血「以為死胎」丟垃
辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國
被嗆娘娘腔！網喊：霸凌必須提告...他事後「超高EQ回應」惹

關鍵字：韓國瑜,下水道,台中造勢會,登革熱

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘下班「搭捷運」回家　一上車坐博愛座！隨扈緊張問：郭董幾歲

孫正義來台演講　郭台銘：我安排他跟張忠謀見面

軟銀創辦人孫正義抵台　郭台銘接機：我當總統全世界都來投資

2020總統大選副手人選？　蔡英文：適當時機提出勝選組合

柯文哲不逛台東夜市　開會準備大巨蛋專案報告

保障幼兒交通安全　蘇貞昌：汰換娃娃車每輛補助30萬元

女韓粉父親重病住院　韓國瑜錄製加油打氣影片

出席「香港困境」電影展　邱垂正：由衷感佩港人「反送中」

列名吳子嘉爆料「韓國瑜外遇疑雲」證人名單　楊秋興微怒8字回應

挺韓台中造勢大會登場前　洪慈庸臉書三問韓國瑜

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

統促黨嗆：憑什麼讓CNN關中天　黃國昌「阿姐你誤會了...」

5週年限定！日本環球影城必看全新「霍格華茲魔法光雕秀」只到11月

小S屁孩魂上身拿水潑信　下一秒見狀...立馬下跪道歉

世界是公平的！她扛百萬學貸闖紐約　屏東女孩超勵志演講2萬人感動推爆

18歲女大生救助阿羅哈傷患 返家遇死劫...出殯數百人送行　

郭台銘下班「搭捷運」回家　一上車坐博愛座！隨扈緊張問：郭董幾歲

孫正義來台演講　郭台銘：我安排他跟張忠謀見面

軟銀創辦人孫正義抵台　郭台銘接機：我當總統全世界都來投資

2020總統大選副手人選？　蔡英文：適當時機提出勝選組合

柯文哲不逛台東夜市　開會準備大巨蛋專案報告

保障幼兒交通安全　蘇貞昌：汰換娃娃車每輛補助30萬元

女韓粉父親重病住院　韓國瑜錄製加油打氣影片

出席「香港困境」電影展　邱垂正：由衷感佩港人「反送中」

列名吳子嘉爆料「韓國瑜外遇疑雲」證人名單　楊秋興微怒8字回應

挺韓台中造勢大會登場前　洪慈庸臉書三問韓國瑜

30名單出爐／《101》金宇碩奪第一名　廝殺UP10TION李鎭赫…結局反轉

14歲梧桐妹生日趴Part2！　「4大咖男神」圍繞…狂歡畫面曝光

吃壽司被醬油濺全身…她衣服全毀怒「擊敗耶」！手滑妹超兇：我也被噴到啊

湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：他很有意願！

泰勒絲與凱蒂佩芮世紀大和解！新曲MV竟藏15位重量級名人

「IG通靈少年」揭開情人變心徵兆：這件事比不遵守承諾更嚴重

于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！

飼主PO「每天進門畫面」！ 專注側臉暖暈8千人：多晚牠都等你

政治熱門新聞

郭台銘搭捷運回家坐博愛座！隨扈..

吳子嘉挨告聲請傳喚4證人　楊秋..

學生酸「溜之大吉」　韓國瑜：不..

郭台銘：我當總統全世界都來投資

升高水位養魚吃孑孓遭黃捷打臉

ET民調／「反送中」蔡英文支持..

謝震武2點質疑「韓撥開學生」原..

拉高金獅湖水位韓國瑜推處長解釋

郭台銘：我安排孫正義跟張忠謀見..

模範生開嗆！「韓國瑜伸左手」驚..

不敢想像韓當總統　柯：你們也這..

韓國瑜口中水溝淤塞驚見棉被

資格條件看這裡！小英報好康「租..

高雄市長若重選　陳其邁支持度五..

更多熱門

相關新聞

嗆韓模範生遭惡搞韓國瑜喊話

高雄市長韓國瑜被一名應屆畢業的男學生當面嗆「你選總統很可笑」，不過網路現在出現一張明顯變造的新聞圖片，把吳姓國中生受訪畫面，自行加註上「記者姐姐教我說的」字幕，對此韓國瑜也喊話「國中生的小朋友，不應該接受這樣的待遇，所以請所有支持韓國瑜的這些網友們，一定要愛與包容」。

拉高金獅湖水位韓國瑜推處長解釋

挺韓大會台中場　韓國瑜全場手機螢光下大進場

韓國瑜湊耳陳其邁問登革熱　蘇貞昌：希望他專心在地方

韓國瑜收音全聽見！媒體人曝真相

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

BMW休旅撞重機　騎士捲車底爆頭

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

好市多套子破洞　人妻做完超傻眼

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬人感動推爆

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

郭台銘搭捷運回家坐博愛座！隨扈緊張

民宿評價9.2！她插座驚見「詭異黑點」秒嚇哭

想買車遭拒！他喝「神秘藍綠水」 秒後悔

妻想要新衣櫃！天才夫回收場砸1300尋寶

謝忻回應「Grace原諒阿翔發文」

快訊／19歲女垃圾桶棄嬰　尋獲已死亡

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

19歲女瞞家人產女…見嬰滿身血以為死胎

更多

最夯影音

更多

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面