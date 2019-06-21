防治登革熱疫情　高雄市要提高金獅湖水位…讓魚吃掉蚊子幼蟲

▲韓國瑜先派疾管處長出面說明。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前和行政院副院長陳其邁視察金獅湖市場時，表示自己和陳其邁討論，將金獅湖水位提高，雜草淹下去，魚就會去吃孑孓，來將低疫情擴散，這個做法，也引發外界熱議，韓國瑜21日結束登革熱防治協調會後，特別要疾管處長潘炤穎先來解釋，其實就是以生物防治來壓抑病媒蚊密度。

▲韓國瑜日前和陳其邁到金獅湖市場視察。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜提到自己和陳其邁討論有關「金獅湖遊覽區水位太低，我們要考慮把水位提高，水位提高就把雜草淹下去了，雜草一淹、蚊子孑孓，魚就會去吃，吃了以後，會不會讓三民區這一帶登革熱下降」，但這說法也在網路上引發熱議，質疑衛生局曾點出「蟲卵遇水則快速孵化為幼蟲」，到底哪個是對的。

▲韓國瑜提到用生態工法來防治登革熱，是一個新的思考點。（圖／記者洪正達攝）

結束登革熱防治協調會後，韓國瑜先簡短回答，「我們這兩天探討，金獅湖水位太低拉高，也跟水利局協調，拉高1到1.5公尺，對防治登革熱到底有沒有幫助。」，接著就請疾管處長潘炤穎出面解釋，他舉例「其實登革熱防治，除了化學防治之外，還有一項叫做生物防治，可以從民間看到，在門前擺了一個花盆，花盆裡面養了很多魚，是可以適當吸引環境中的一些病媒蚊，到這個水域去產卵，但孵化出來的孑孓或幼蟲，卻會被裡面的魚吃掉」。

潘炤穎說「以金獅湖這麼大一個自然生態環境，既然已經發生登革熱的疫情，為了有效的降低登革熱病媒蚊的密度，我們將這樣的水域適當的擴大，讓環境中可能的病媒蚊的在吸血之後，到這邊去產卵，然後藉由魚類將這樣的幼蟲將它捕食掉，對於壓抑病媒蚊密度有正向的幫助，用生態防治的方式，去進行必要的一些防治登革熱病例的方式工作」。

至於提升水位是否會影響防洪，韓國瑜也提到「颱風來的時候就會洩洪，不可能因為他本身的洩洪池的功能，所以我們在研究金獅湖的時候，如何防治登革熱，水利局做深入的探討，一旦颱風警報發布，這個水位可以卸掉，只是說用生態工法來防治登革熱，就是一個新的思考點」。