2019華為僅用「149天」！手機全球出貨量飆破1億台

▲華為手機全球出貨量飆破1億台。（圖／翻攝微博／華為終端官方微博）



大陸中心／綜合報導

中國科技巨擘華為21日在湖北武漢的發佈會上，正式發布華為nova 5系列新品。華為消費者業務手機產品線總裁何剛表示，「我們知道現在面對非常大的挑戰，但堅信挑戰越大成就也越大。」另外，他還指出，「截至2019年5月30日，我們只用了149天，華為手機全球出貨量就突破了1億台。」

何剛說，「我們也非常清晰的知道，現在面對非常大的挑戰，這個挑戰相信也是給我們的機會，也有信心不斷取得成功，因為我們堅信挑戰越大成就也越大。」他更表示，消費者業務8年來已經服務5億全球使用者，面對未來挑戰，華為消費者業務將以創新領跑行業，「5G、軟硬體系統和全場景智慧體驗」。

據公開資料顯示，2015年12月22日，華為手機累計發貨量達到了1億台；到了2016年，華為1億台發貨量的時間點提前至10月14日，2017年則是9月12日，2018更進一步，提前至7月18日，2019年就更快了，在5月30日就達標。

另外，諮詢機構Gartner此前發布數據稱，2019第一季度華為智能手機市場份額上升至15.7%，超過蘋果，成為全球第二大手機廠商。

這次華為nova5系列新品發布會，華為將發布由易烊千璽代言的nova 5系列手機，搭載前置3200萬人像超級夜景自拍功能，後置4800萬AI四攝鏡頭以及40瓦華為超級快充，憑藉出色的外觀和配置，相信將更受年輕人群的喜歡。

▼易烊千璽代言nova 5系列手機。（圖／翻攝微博／華為終端官方微博）

