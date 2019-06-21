影／大嬸插隊買早餐！又譙店員動作慢　辣媽「神復仇」秒想鑽洞...網全笑噴

網搜小組／綜合報導

一名辣媽今天買早餐時，後方大嬸厚臉皮地插隊外，還轉頭請她站遠一點，沒多久對方又突然飆罵店員，嫌他們動作太慢，會害她遲到被扣薪。聽得一肚子火的她，決定回嗆一句，怎料她忘了將平常對孩子的疊字用語拿掉，讓現場客人全傻住，而大媽則氣噗噗的離去。

▲早餐示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

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辣媽在「爆怨公社」表示，「我家有兩個小怪獸，大的已經高中，小的還在小一，不知道大家會不會媽媽當久了，太習慣用疊字，現在連跟我家小的講話時，他都會問我為什麼要一直對他用疊字，還改不過來，可是其實我也不想啊......！」

▲對孩子講話習慣了，一時改不了口。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

今早，她帶著小兒子去買早餐，等了一會兒，後方阿姨突然插隊，同時還反過來提醒道，「妳可以站後面一點嗎？小心不要撞到我」。雖然不甘心，但她還是壓下這股怨氣，默默地讓出空間，「沒有為什麼，只是覺得不想一大早就破壞一天的好心情，而且兒子在旁邊。」

沒想到，這位插隊大嬸超難搞，突然又在她眼前狂飆罵，嫌店員動作太慢，會害她上班遲到被老闆扣薪。原po聽完火都上來了，忍不住開戰，「妳嘴嘴給我閉閉！」語出的瞬間周遭一片寂靜，那位大媽也轉過頭，一副不可置信的臉看向她，然後丟下一句「X娘勒，不買了」，便扭頭離去。

這時，辣媽發現大家都看著她，莫名的後悔；而網友們也忍不住笑噴，「會忍不住笑場吧，哈哈哈」、「讓我想起，這麼兇兇幹嘛」、「怎麼這麼可愛啦」、「老闆娘當下應該很感謝妳，可是又很想笑」、「氣勢都沒有了」。

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