洪慈庸爆台中社宅將解約　市府：預計2022年5千戶完工

▲時力立委洪慈庸接獲爆料台中社宅將解約，市府表示，視需求調整到西屯國安段。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳玉／台中報導

公民團體21日公佈六都社會住宅辦理進度，點名台中市「開倒車」，甚至撤案北屯區太原段等近千戶住宅，台中市政府澄清，僅北屯段因樹木保存問題檢討中，其餘皆依興辦期程辦理；22日時代力量立委洪慈庸PO出文件爆出「社宅北屯太原段將與廠商解約」；對此，台中市住宅處表示，北屯太原段因同區有多處社宅，將調整至需求度高的西屯國安段，預計2022年第一階段5000戶全數完工，將持續盤點用地規劃更多社宅。

▲洪慈庸接獲爆料台中社宅將解約。（圖／洪慈庸辦公室提供）



洪慈庸表示，21日貼出台中社宅進度後就接到爆料，並貼出一份由台中市政府都發局發出的開會通知，內容指出「原訂6月4號就要召開正式會議，討論北屯太原段社宅停止後的相關事項，並和廠商解約」，更明確表示「因政策變動暫緩執行」，與中市府發稿強調「除北屯東山段正檢討以外其餘依興辦進度進行」不同，痛批市府根本是自打臉。

洪慈庸也說，有民眾甚至質疑，是不是為了該社宅附近建商怕房價下跌才決定暫停？此點已請辦公室同仁詳查；另指出，近年房價暴漲，但年輕家庭增加，社會住宅是全國政策，應不分黨派、中央地方來達成，「拜託別再破壞年輕人有一個家的夢想了。」

▲中市住宅處表示北屯太原段已有同榮段、北屯段社宅計畫，調整至西屯區新增國安處。（資料照／台中市住宅處提供）

台中市住宅處表示，自台中市長盧秀燕上任後指示積極興辦社會住宅，太平育賢段2期420戶、東區尚武段800戶均已動土；也盤點社宅興辦用地，依地方需求進行滾動檢討，盼讓建設符合民眾期待。

其中，北屯東山段因在地居民、公民團體爭取保留基地上的荔枝森林與綠地老樹，原訂興辦450戶的北屯太原段，因同區已有同榮段及北屯段社宅計畫，評估後將調整至社宅需求度高的西屯區新增國安段，分3期興辦，第1期500戶預計2020年發包。

此外，南屯建功段、東區練武段、豐原車站都更案等3案，屬於都市計畫開發回饋及民間參與合作案件，均依計畫期程辦理中；其中，南屯建功段社宅興辦戶數從原來84戶，規劃增加至177戶，預計今年動工。另也評估在14期重劃區及捷運機廠南站興辦社宅。