陸海空聯手淨海淨灘　台中高美濕地清出近5噸垃圾

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

在空中，出動無人直升機空中觀察；在海上，動用環保艦隊清理水面的海漂垃圾；在灘上，湧現人潮齊淨灘！2019年6月1日，台中高美濕地「陸海空聯手、上千人動手」，清出近5噸垃圾，為守護海洋生態共同繪構出更美麗的風景線！

包括海洋委員會海巡署中部分署、台中市政府及慈濟基金會等單位，為共同維護海洋環境及永續海洋資源，6月1日合辦「心手相連，守護海洋」世界海洋日淨灘活動，約1千位民眾響應淨灘活動，陸、海、空聯手在高美濕地清出近5噸海洋廢棄物，成果驚人。

慈濟基金會也捐贈由回收的寶特瓶製成的環保毛毯235條，以及可折疊的「淨斯多功能福慧床」79床，讓苗栗到嘉義一帶的海巡署駐點防救災使用。

美麗的高美濕地孕育豐富生態，漁業資源豐富吸引海豚在海域棲息；然因近年海洋廢棄物不斷增加，其中塑料廢棄物對海洋生態危害加劇。

藉由「世界海洋日」系列活動，由海巡署中部分署、台中市政府、慈濟合辦「心手相連，守護海洋」世界海洋日淨灘活動，6月1日一早儘管滂沱大雨，但台中高美濕地湧進台中地區機關單位、民間團體約1千人響應淨灘活動，其中有許多是全家一起參與。

▼慈濟志工合力挖出沙灘上的廢棄物，揮汗如雨卻滿心歡喜。

▼一早滂沱大雨後，隨即出大太陽，約1千位民眾在太陽下淨灘，海巡署陳國恩署長也一起與民眾淨灘。

海巡署陳國恩署長表示，聯合國在2009年開始訂立世界海洋日後，海巡署每年舉辦環保活動。今年海巡署針對「世界海洋日」共辦6場淨灘，這場是首場。也感恩慈濟捐贈福慧床與毛毯，用來協助救助海難民眾。

台中市楊瓊瓔副市長指出，一年撈起的海洋垃圾有880萬噸，沒有撈起來的還無法得知，希望藉由寓教於樂、淨灘活動，讓人人更認識地球，推動市府號召的「無塑海洋」，感恩所有在地推動者。

慈濟基金會熊士民副執行長致詞提及福慧床的研發過程，是因為不捨受災的人流離失所卻坐臥在地上，因此研發可以折疊、方便攜帶的福慧床，這個毛毯由70幾個寶特瓶製成，至今已援助41個國家。

淨灘活動除了在海岸，台中市政府環保局更派出5艘由漁船組成的環保艦隊一起「淨海」，將海漂垃圾撈上岸。由海巡署出動無人直升機空中觀察，指揮環保艦隊清理水面的海漂垃圾。海陸空合作，上午共清出4990公斤的海洋廢棄物，其中有3630公斤無法回收、可回收約1360公斤，成果相當驚人。

清出的廢棄物中，包含浮球、繩索、漁網、保麗龍、塑膠桶、油桶、鐵桶、漂流木等，舖排成「海豚」的圖形，盼人人共同保護海洋生態，還給海豚一個更適合生存的大海。

慈濟基金會表示，透過淨灘活動，盼能讓更多民眾發現海洋之美、環境的重要性，共同來愛惜大地、珍惜資源。