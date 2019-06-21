半年體重狂飆！她「猛吃減肥藥0作用」腹部劇痛　醫傻：懷孕了…秒接生女嬰

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女子小美（化名）近半年來，體重不斷直線狂飆，不論她怎麼控制飲食，甚至吃下無數減肥藥都沒有用；直到幾天前她突然感覺腹部劇痛，才趕快到醫院檢查。醫生看完後當場傻眼，因為小美發福是「懷孕」導致的，腹痛則是分娩前出現的陣痛，羊水也破掉了，只好立刻替她接產。

▲體重一直增加，沒想到竟然是懷孕了。圖非本文當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）

據《環球網》報導，事發在浙江省台州市，小美近半年來體重一直增加，吃了各項牌子的減肥藥依舊沒有效，直到近日晚上突然感覺肚子一陣劇烈疼痛，她的男友小亮（化名）才趕快將她送到醫院檢查。小亮說，當時兩人有說有笑一起吃晚餐，女友也沒出現什麼異常，但是過了一下子後，對方卻一直喊肚子痛，「下身還流出一些黃色液體」。

▼小美不清楚自己懷孕，仍舊胡亂吃減肥藥，導致女兒腎功能受損。（示意圖／免費圖庫pixabay）

醫生馬上給小美做檢查，結果所有醫護人員都驚訝地說不出話，因為小美就快要生產了，「女孩的腹痛是分娩前的陣痛，流出來的黃色液體則是破掉的羊水，他們來醫院檢查的時候，寶寶的頭早已經露出來了。」沒多久，一名體重僅1.73公斤女嬰就平安誕生。

據悉，因為小美有亂吃減肥藥的行為，所以女嬰的腎功能相當微弱，肌酸酐、尿素、尿酸的數值都嚴重超標。醫生說，「我們判斷孩子大概才8個月，屬於早產嬰兒；另外，小美吃的減肥藥其實是一種利尿劑，透過快速排去身上的水分，造成體重下降，但長期服用這種利尿劑，會導致身體電解質和代謝出現紊亂，對腎功能帶來極大傷害。」

▼為了減肥所服用的藥物，一定都有副作用，只是症狀不盡相同而已。（圖／達志／示意圖）

報導指出，幸好小美減肥藥只吃了2個月，對她本身和女嬰的損害都還不大，經過治療後已經平安出院。小美也與男友準備結婚，共同努力養大女兒。

網友看完後也都傻眼表示，「懷孕都會有胎動，怎麼會不知道」、「我有一個同事就是懷孕不知道的案例，過了4個月我們提醒她去看醫生，她才驚覺這項事實」、「這太扯了啦，月經沒來會不清楚？」、「恭喜當爸媽了」、「世界上竟然有這麼糊塗的女生」。