支持者自發性掛看版　朱立倫：我是國民黨最適合的總統候選人

▲各地支持者陸續自發性懸掛看板，展現對朱立倫的支持。（圖／朱立倫競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

對於2020總統大選，國民黨總統初選參選人們將於6月25日、29日及7月3日進行3場「國政願景電視發表會」，而之後初選的民調也將會在7月8日至14日舉行。前新北市長朱立倫強調，總統選戰就像是一場「馬拉松賽」，只有跑百米的短暫爆發力很難贏得最後勝利，他有信心自己是「最有耐力」跟「續航力」的選手，也是「國民黨最適合的總統候選人」。

國民黨2020總統初選的民調進行方式，採取戶中（內）抽樣，有效樣本數不得少於3000份，民調問卷內容分為政黨對比式（85%）、黨內互比式（15%）兩種題型。民調作業將於7月8日至14日進行，15日中午公布民調結果，17日依民調結果將提名人選送中常會核備，28日經由全國代表大會正式通過總統提名候選人。

▲國民黨總統候選人提名作業時程。（圖／記者李帛窈 整理製表）

對於即將登場的電視政見會，朱立倫辦公室表示，全台各地朱隊友、倫友會、朱粉會、後援會等都認同朱立倫「堅持讓政見說話」的理念，近日也開始陸續自發性懸掛看板，展現對朱立倫的支持。

朱辦指出，第一波從中南部與桃竹苗地區開始，台南、新竹縣市、苗栗、台中等縣市，都已在重點路段的固定式或電子式看板露出「電話民調，唯一支持朱立倫」的字樣，未來還將擴及其它區域。

朱辦表示，朱立倫對於支持者們的熱情與肯定，除了表達最深的感謝，更強調「總統選戰就像是一場馬拉松賽」，只有跑百米的短暫爆發力很難贏得最後勝利，他認為自己是最有耐力跟續航力的選手，也有信心是「國民黨最適合的總統候選人」。

▲各地支持者陸續自發性懸掛看板，展現對朱立倫的支持。（圖／朱立倫競選辦公室提供）