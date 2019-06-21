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逢甲財金4朵花畢業了！她回憶「20歲生日遇氣爆」命危...身上還有玻璃碎片

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記者陳玉／台中報導

逢甲商圈西安街2017年7月間發生氣爆事件，造成3死13傷，當時逢甲大學財金系4位學生行經餐廳受到波及，其中許菀芸全身30%燒燙傷、陳沛辰全身縫500多針、曾珈琳與蔡依璇也多處遭玻璃割傷。如今這4位「氣爆女孩」走出氣爆陰霾，順利完成學業；曾珈琳說，「因為我們說好要一起畢業！」

▲▼4位學生畢業前夕與師長合影。（照片╱曾珈琳同學提供）

▲逢甲大學財金系許菀芸（前排右）、蔡依璇（前排左）、陳沛辰（後排右）與曾珈琳（後排左）4位學生畢業前夕與師長合影。（圖／曾珈琳同學提供，下同）

曾珈琳回憶，「當天正在準備迎新活動，到西安街買東西，遇到爆炸的當下，轟了一聲之後就很像耳鳴，走在最前面的菀芸當場昏倒在地上，我和沛辰、依璇跑向一旁巷子，當時太緊張了，都沒感覺到痛，其實我的鎖骨旁插著一塊玻璃，只差一點就刺到動脈，沛辰因受到大量碎裂物割傷，左右手的肌腱斷裂，依璇則是個子比較嬌小，一旁的汽車有替她擋住部分碎裂物，傷勢比較輕微一些。」

曾珈琳提到，「那天還是我的生日，我想是這輩子永遠忘不了的20歲生日。」而當下就昏倒的許菀芸，則是被附近店家的人移到一旁，傷勢最重的她，在當時的新聞中一度列入命危名單。許菀芸表示，「其實不太記得發生什麼事，當下好像一直喊著媽媽的手機號碼，還有拜託她救我。我一送到醫院就動手術，等到清醒過來，身上多了些管子，也裝上了呼吸器，頭髮也全理光了。」

▲▼4位學生畢業前夕與師長合影。（照片╱曾珈琳同學提供）

▲蔡依璇（右起）、陳沛辰與曾珈琳2年前遭遇西安街氣爆，樂觀面對生活，順利畢業。

許菀芸表示，因為餐廳用的是大片玻璃裝潢，大量玻璃碎屑噴濺到她身上，清創手術和換藥讓她痛苦萬分，「等待換藥空檔，我幾乎都在哭，因為我很害怕，換藥的時候實在太痛了。」即便到現在，也都還有微小的玻璃碎片在這些受傷學生的身體裡。

雖然醫師與家人都建議許菀芸休學一學期，但她不願意，因為大家約定好要一起畢業。當時許菀芸的暑假就在加護病房度過，開學後請了一陣子病假，之後坐著輪椅恢復上課。

▲▼4位學生畢業前夕與師長合影。（照片╱曾珈琳同學提供）

▲許菀芸（右）、蔡依璇（左）。

走過氣爆陰霾，4個女生依然活躍於大學生活，除了持續協助系學會活動，其中曾珈琳還是逢甲大學親善大使隊長、畢聯會會長，而蔡依璇畢業後將赴美攻讀碩士。

許菀芸擔任系上畢業典禮致詞代表時說，「氣爆造成我全身三分之一左右的燒燙傷，那時候覺得人生很黑暗，本來想好的未來突然崩解了，謝謝家人、朋友還有老師給我的鼓勵跟幫助，讓我可以從這個低潮走出來，順利地回學校上課，甚至有機會跟大家分享畢業感言。」

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關鍵字：氣爆女孩,逢甲,氣爆,逢甲財金

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