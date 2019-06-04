第一次出國「撞期長輩喪禮」！婆婆氣吼：壞媳婦　媽寶尪也不挺

▲女網友不參加外婆的婚禮被罵是壞媳婦。示意圖與本案無關。（圖／達志影像）



突發中心／綜合報導

出國撞期長輩的喪禮，你會怎麼做？一名女網友分享，先生家中的長輩過世，結果喪禮撞期出國的時間，沒想到婆婆竟然叫她取消行程，不然就是壞媳婦，讓她非常難過。許多網友看完後紛紛留言，「妳的人生還有很多次機會可以出國，但阿嬤的喪禮只有一次，不去會被念一輩子不孝。」

女網友寫道，「我老公的阿嬤過世了要辦喪禮，但喪禮那幾天剛好跟我娘家的人出國，我婆婆叫我取消來參加喪禮，我跟他說錢都繳了、行程也拿到了，她卻說我是壞媳婦，不尊重長輩，到底誰才是媳婦啊；老公也表示要尊重長輩，叫我一定要參加。」

女網友無奈指出，先生人不錯，但就是太媽寶，希望大家可以給意見，到底參加、不參加。

此文在《爆廢公社》引發網友兩派論戰，一派主張「出國有錢隨時可以去，不去喪禮回國自己看著辦，最慘就是離婚」、「如果是我，我會選擇晚點再出國，因為我也希望我的另一半能在我家有事的時候能支持我」、「會去，畢竟是孫媳婦，這沒去完全是在老公家族黑掉，會被說嘴一輩子」。

▲女網友生平第一次出國，卻與先生外婆喪禮撞期。示意圖與本案無關。（圖／pixabay）



另外一派則主張「人要顧生的，先去出國，回來再去致意，人死不能復生，錢沒了要賺很久」、「如果我是你另一半，我會說你出國吧，人在就該孝順，人掛了再來做面子是做給在世的人看，沒什麼意義」。

女網友最後更新表示，其實這是人生中第一次出國，加上平常都在家裡，長期以來被悶出病；已聽取大家的建議，喪禮只有一次，會去參加的，謝謝大家的指教。

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