仿冒名牌3折賣出「55個粉絲團全假貨」　無良商人2年賺8千萬

▲郭男向大陸工廠下單仿冒名牌球鞋、服飾，2年間獲利高達8千萬。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

台中郭姓男子與其妻趙女向大陸工廠下單訂購仿冒名牌服飾、鞋子，自2014年於逢甲商圈開設店面，同時透過臉書成立55個粉絲團銷售，並偽造美國、香港等地代購的發票及保證卡，讓消費者誤信「撿到便宜」，2年間獲利高達8千萬餘元；台中地檢署3日仿冒商標、偽造文書等罪起訴郭、趙等24人。

▲檢方在郭男住處、倉庫等處查獲2600件仿冒品。

起訴書指出，有違反商標法前科的40歲郭男是該仿冒集團負責人，與大陸廠商、貨運行合作，由郭尋找當下流行的名牌服飾，再請廠商進行開版、仿製及訂貨運送來台，郭憑藉55個粉絲團做為販售仿冒品的管道，而其妻38歲趙女負責集團內會計工作，另有網拍組、接單手及倉庫員等人員。

郭對外宣稱「美國代購商品附發票」、「商品為專櫃代購附發票及刷卡簽單」等不實訊息，例如原價要超過上萬元的TODS豆豆鞋下殺到台幣3000多元、上萬元的雷朋眼鏡僅要2、3千、原價破5千元的adidas球鞋只要2千塊台幣等，讓不少消費者以為「撿到便宜」紛紛下單購買。

檢警查出，郭等人自2015年8月至2017年8月，販售仿冒商品獲利達8070萬餘元；警方自2016年12月間，到郭男住處、倉庫搜索共查獲2600件仿冒品、現金24萬餘元，更發現郭男夫婦住在七期豪宅、以賓士、BMW名車代步；台中地檢署3日依仿冒商標起訴郭、趙等24人，並凍結郭等人帳戶106萬餘元、及登記在趙女名下豪宅。