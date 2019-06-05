不滿瞄一眼！　男「出2拳痛毆姐妹」還口含汽水噴人...

▲周男因不滿被對方「瞄一眼」，竟尾隨吐飲料更出手痛毆姐妹。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者陳玉／台中報導

瞄一眼爆毆打！許姓姐妹5日凌晨近1點行經福星路口，見周男坐在路邊看了一眼，未料周認為對方在瞪他，竟起身尾隨並用口含住汽水朝許姓姐姐後腦勺噴灑，更朝姐姐左邊太陽穴揍一拳後逃跑，妹妹不滿追上前也慘遭毆打，1名美國籍男子聽聞女子尖叫聲出手攔住周，雙方起口角，民眾撥110求援，此事也被許女友人PO上臉書《爆料公社》大嘆「晚上出入真的要小心！」；據警調查，周男平時情緒就不穩定，誤以為對方瞪視才「動口又動手」，將依傷害罪移送周。

▲▼許女友人將氣發過程PO上網，要住在附近的居民「晚上出入真的要小心！」



據警調查，25歲及22歲許姓姐妹與友人相約麥當勞見面，5日凌晨48分步行前往途中，見38歲周男坐在福星路口喝飲料、滑手機，2人多看周一眼，沒想到周認為遭瞪，心生不滿，竟尾隨姐妹到麥當勞門口前時，口含汽水朝姐姐後腦勺噴灑，姐姐下意識大喊「你在幹嘛！」，周又認為對方在挑釁，朝其左邊太陽穴毆打後拔腿逃跑。

妹妹見狀追上前，也慘遭周朝臉部毆打，當場鼻血狂流；1名28歲美國籍男子聽見女子尖叫聲，見義勇為上前攔住周問「發生什麼問題？」，但雙方語言不通，周又無法甩開對方，竟拿起一旁花盆砸地板示威，引起路過民眾關注並報警。

許女友人將經過PO上網更直指，對方做完筆錄竟然可以離開警局，經詢問警方因周是跟美籍男子發生爭執才進到所內，並不是因毆打人才進來，一切都需要照流程來不能給予拘留，因此周仍「逍遙法外」，奉勸住在逢甲附近的居民深夜出入真的要小心。

警方則指出，周男因與美籍男子發生口角遭帶回所內瞭解，被剛好在製作筆錄的許女指認，目前雙方已製作完筆錄，將依傷害罪移送周。