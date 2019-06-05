白衣女「布拉甲爆開」露神秘曲線！木頭男求救...他勸別衝動：人醜性騷擾

記者林姸君／綜合報導

若您看到前方女生的內衣似乎沒有扣好，您會怎麼做？一名陳先生就分享，吃麵吃到一半，突然看到旁邊女生的內衣解開了，讓他內心警報大響，上網詢問網友該怎麼辦。許多人看完後笑翻，「木頭男，這可能是種暗示。」

從照片中可以看見，女子綁著馬尾，專注吃著熱騰騰的麵，但背後的內衣似乎悄悄解放了，由於她穿著白色襯衫，因此深色的內衣特別明顯，身材的曲線也都一覽無遺。

▲深色內衣超明顯。（圖／網友陳先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



此時陳先生剛好就在後方，見到這一幕躊躇不前，不知道該怎麼辦。他發文詢問，「應該告訴她嗎？她的布拉甲脫鉤了，但又怕是她自己解開的、更尷尬，有人可以告訴我該怎麼做嗎？很急、在線等。」

為求證該圖非網路梗圖，《ETtoday新聞雲》記者向陳先生詢問。他強調，「真的是我拍的，最後趕快把麵吃完就走了、沒有跟那個女生說，因為那女生肩帶一直掉，頗尷尬的；她自己應該也有意識到吧，都開成這樣了。下次若再遇到類似情形，為了不造成尷尬，會請旁邊的女生提醒。」

許多網友看完後紛紛出主意「有禮貌的紳士都要幫淑女扣回去的，上吧展現你的風度」、「中間可能有隱形膠帶，你靠近一點看」、「 我覺得還是裝作沒看到吧，不然被當色狼」、「別衝動，人帥小鮮肉，人醜性騷擾，三思想清楚」。

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