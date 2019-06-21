輕軌月台擺網美POSE！長裙姐狂拍「軌道站1分鐘」　淡水人看傻：變遺照

記者林姸君／新北報導

大家都愛拍美照，但真的有必要不顧生命的拍嗎？台北楊小姐就捕捉到，竟然有人為了幫朋友拍照，站到輕軌的軌道上，時間長達一分鐘，非常誇張。許多網友看完後紛紛痛罵，「等等兩個人交換位置拍，可能一個就變遺照。」

▲站在鐵軌上。（圖／楊小姐提供，下同）



從影片中可以看見，穿著粉紅色吊帶裙的短髮女站在鐵軌上幫友人拍照，站左邊拍不好，就往右邊靠，右腳甚至還墊在月台上，架勢十足。而對面被拍的短裙女面對鏡頭搔首弄姿，不斷擺動身體，擺出自己最美的POSE，完全沒有制止拍照的人快點上來、提醒很危險等動作。

▲拍攝時間長達1分鐘。



貼文在《細說淡水》熱議，許多網友看完後紛紛痛批「自己想死真的別害別人」、「橫屍鐵軌怪誰」、「被撞100%要國賠的感覺」、「她想變輕鬼」、「撞死就算了，還可能造成輕軌上的乘客遇害，自私」。

對此輕軌窗口初步回應，淡水行政中心站屬無人看管月台，但都會有行動中心在後台監看監視器，因此在旅客違規的當下就已經透過廣播制止，也有連繫司機經過該站要注意。另外輕軌詹姓副總經理也表示，旅客候車時不要超過地板黃色警示線，避免發生危險。

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