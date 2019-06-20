軍事機關採購缺失影響公平性　監察院糾正國防部

▲監察院。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

國防部所屬海軍司令部、空軍司令部、空軍官校、航技學校及生製中心等採購單位辦理「103年度教準部鎮海、嘉華營區營舍整修工程」等19件採購案，不同投標廠商之投標文件有重大異常關聯等情，嚴重影響採購公平性。監察院20日通過監察委員李月德、楊美鈴、江明蒼所提調查報告及糾正案文。

李月德、楊美鈴、江明蒼指出，國防部所屬海軍司令部、空軍司令部、空軍官校、航技學校及生製中心等採購單位辦理「103年度教準部鎮海、嘉華營區營舍整修工程」等12件採購案，經查不同投標廠商之投標文件內容有重大異常關聯等情，嚴重影響採購公平性；國防部卻僅依廠商回函說明，未督促所屬積極釐清採購人員及廠商有無涉及不法，並檢討相關人員責任，核有違失。

李月德、楊美鈴、江明蒼表示，國防部所屬空軍司令部辦理「馬基隊主跑道胎屑清除及道面標誌線刷漆工程」等7件採購案，得標廠商標比均高於90％，經審計部派員抽查發現未依規定保存部分採購案決標階段前之採購文件，且該等採購案中有特定廠商組合長期參與投標，部分廠商屢次以不合格標方式參標，且同案競標廠商或其關係企業廠商於決標後擔任得標廠商之分包廠商，確有影響採購公平性之虞，惟機關審標人員均未能發現及時查證處理。

李月德、楊美鈴、江明蒼指出，經審計部函請國防部查處，國防部卻僅依廠商回函說明，未督促所屬積極釐清採購人員及廠商有無涉及不法，並檢討相關人員責任，核有違失。