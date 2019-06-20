傳國防部下令女性在場禁酒　洪孟楷：蔡英文在也要禁？

▲洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

近期軍紀事件頻傳，外傳國防部長嚴德發日前下令，「凡有女性官兵參與的餐敘，席間不可飲酒」，被形容是軍中史上最嚴格「禁酒令」。對此，新北市第一選區立法委員參選人洪孟楷痛批，此禁令根本「本末顛倒、拿女性開刀」，更反問當總統蔡英文出席的場合，國防部也下令把酒收起來嗎？

洪孟楷20日在臉書發文表示，國防部接連爆發軍中醜聞，這跟軍紀不彰有關，上位者有沒有盯緊讓螺絲拴緊也有關，但今日傳國防部長下令有女性官兵在場禁止飲酒，這根本是對女性的歧視，認為女性是帶來軍紀敗壞的原因？現在三軍統帥是女性，請問當蔡總統出席的場合，國防部也下令把酒收起來嗎？分明本末顛倒、拿女性開刀！

洪孟楷指出，首先，在強調男女平等的現代，任何工作、職務都不應有性別差異，尤其國防部志願役也越來越多女性加入，說軍中有女性就禁酒，分明是把女性當成禍水，全男性就無所謂、有女性就禁酒，台灣還活在50年代嗎？再者，洪孟楷強調，軍紀不彰是上位者有無以身作則，有無用心督導，飲酒與否絕對不是理由，政府目前還有台酒、金酒等金雞母，難道國防部也想通通禁止？

洪孟楷說，台灣諺語「生不出孩子就怪鄰居」講的就是找藉口不願面對事實的人，現在的國防部真的不需要作秀給國人看，更不需要向長官交代，拿出改善辦法來，別拿女性開刀。而身為三軍統帥的蔡總統，您身為女性，聽到這樣歧視性別的命令，能不憤怒嗎？

不過，針對傳聞，國防部20日下午發布新聞稿澄清，嚴德發並未下達此命令，更和女性歧視無關。國防部表示，基於近期國軍肇生多起違反性別分際案件，嚴德發6月5日召集全軍聯兵旅級以上單位主官、主管等重要幹部，召開擴大軍紀檢討會，深切檢討近期軍風紀案，盼從根本消除部隊危安因子，並要求各部隊做好風險管控及安全防範措施，以避免類案再生。