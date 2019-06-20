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傳國防部下令女性在場禁酒　洪孟楷：蔡英文在也要禁？

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▲▼國民黨文傳會副主委洪孟楷召開記者會控訴蔡政府營造網路寒蟬效應。（圖／記者李毓康攝）

▲洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

近期軍紀事件頻傳，外傳國防部長嚴德發日前下令，「凡有女性官兵參與的餐敘，席間不可飲酒」，被形容是軍中史上最嚴格「禁酒令」。對此，新北市第一選區立法委員參選人洪孟楷痛批，此禁令根本「本末顛倒、拿女性開刀」，更反問當總統蔡英文出席的場合，國防部也下令把酒收起來嗎？

洪孟楷20日在臉書發文表示，國防部接連爆發軍中醜聞，這跟軍紀不彰有關，上位者有沒有盯緊讓螺絲拴緊也有關，但今日傳國防部長下令有女性官兵在場禁止飲酒，這根本是對女性的歧視，認為女性是帶來軍紀敗壞的原因？現在三軍統帥是女性，請問當蔡總統出席的場合，國防部也下令把酒收起來嗎？分明本末顛倒、拿女性開刀！

洪孟楷指出，首先，在強調男女平等的現代，任何工作、職務都不應有性別差異，尤其國防部志願役也越來越多女性加入，說軍中有女性就禁酒，分明是把女性當成禍水，全男性就無所謂、有女性就禁酒，台灣還活在50年代嗎？再者，洪孟楷強調，軍紀不彰是上位者有無以身作則，有無用心督導，飲酒與否絕對不是理由，政府目前還有台酒、金酒等金雞母，難道國防部也想通通禁止？

洪孟楷說，台灣諺語「生不出孩子就怪鄰居」講的就是找藉口不願面對事實的人，現在的國防部真的不需要作秀給國人看，更不需要向長官交代，拿出改善辦法來，別拿女性開刀。而身為三軍統帥的蔡總統，您身為女性，聽到這樣歧視性別的命令，能不憤怒嗎？

不過，針對傳聞，國防部20日下午發布新聞稿澄清，嚴德發並未下達此命令，更和女性歧視無關。國防部表示，基於近期國軍肇生多起違反性別分際案件，嚴德發6月5日召集全軍聯兵旅級以上單位主官、主管等重要幹部，召開擴大軍紀檢討會，深切檢討近期軍風紀案，盼從根本消除部隊危安因子，並要求各部隊做好風險管控及安全防範措施，以避免類案再生。

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關鍵字：洪孟楷,國防部

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