2019中國最具潛力都市圈前三：上海、北京、深莞惠

▲上海市（圖／路透社）



大陸中心／綜合報導

大陸有數百個城市，每個城市也都具備不一樣的實力。據中國國家發改委2月發的《關於培育發展現代化都市圈的指導意見》指出，24個千萬級大都市圈以全國6.7%的土地集聚約33%的常住人口，創造約54%的GDP。另外，「中國十大最具發展潛力都市圈」排名前三為，上海、北京、深莞惠（深圳、東莞、惠州）。

據「澤平宏觀」微信公眾號20發文指出，目前，中國有上海、北京、廣佛肇、杭州、深莞惠等10個2000萬人以上的大都市圈，有重慶、青島、廈漳泉等14個1000萬-2000萬人大都市圈。

▲中國十大最具潛力都市圈排名。（圖／翻攝微信／澤平宏觀，下同）



文章說，根據都市圈的經濟產業實力以及圈內中心城市對周邊城市的帶動作用，將24個千萬級大都市圈分為發達型、崛起型、起步型三類。發達型都市圈整體經濟水平領先，且中心城市與部分周邊城市差距開始明顯縮小；崛起型都市圈整體經濟實力較強，但中心城市對周邊城市的發展帶動尚不足；起步型都市圈整體經濟實力不夠強，中心城市和周邊城市的經濟聯繫較弱。

文章提到，2019年中國十大最具發展潛力都市圈排名前十分別為，上海、北京、深莞惠、廣佛肇、南京、成都、杭州、重慶、武漢、長株潭。值得一提的是，上海市2018年的GDP高達9.1萬億元人民幣，甚至超過了珠三角9市。在上述排名中，不僅涵蓋北上廣深，許多新一線城市的潛力也是不可忽視的存在，包括南京、成都、武漢等地。

不過，最後文章也提醒，公開統計數據存在一定偏差。