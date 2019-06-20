長榮空服員罷工！消保處：受影響旅客「保留所有單據」日後求償

▲長榮航空空服員16時開始罷工。（圖／記者宋良義攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮勞資協商今（20）日破局，空服員工會宣布16時起開始罷工。行政院消費者保護處提醒旅客，受影響的旅客應保留所有相關單據，供日後求償使用；另外，務必留意長榮航空網站公布的相關訊息，以降低因罷工受到的衝擊；如因罷工事件發生消費糾紛，消費者可至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。

消保處表示，長榮航空已在公司網站成立「罷工事件說明」專區，包括航班動態、班機延誤或取消資訊，班機到、離簡訊提醒，退票申請或查詢，航班離、到場證明，與我聯絡等6項內容。

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由於空服員罷工，長榮航空也在官網說明，因罷工所衍生之住宿或交通費用，將盡力協助安排替代行程或依旅客要求辦理退票，且因應罷工造成航班取消或延誤，退票將不收取任何手續費；如透過旅行社購票，則洽開票旅行社辦理退票；如透過長榮航空服務中心購票，則洽原開票單位辦理退票。

另外，持個人機票旅客因罷工而不及因應者，凡搭乘該公司航班起飛時間延誤6小時以上，或簽轉它航班機起飛時間較原定行程延誤6小時以上者，延誤期間衍生必要的食宿或交通等相關費用，長榮航空提供服務彌補上限為美金250元。

長榮航空也提醒，保留相關單據及替代航班登機證，並上傳至「交通住宿費用申請專區」；而已購買附加服務之產品，例如：預付超額行李或預選機位等，可辦理退票，並免收退票手續費。

關於參團旅客部分，消保處也提醒，旅行社應協助安排轉搭其它航班或轉團，若無法成行，旅客可依國外旅遊定型化契約相關規定解約退費；若滯留海外，所生滯留費用由旅行社負責。若有消費爭議，應以有利於消費者之方式從寬妥適解決。