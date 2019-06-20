學醫女帥炸！辮子妹「解剖背殺照」萬人歪樓　他曝青蛙跳走…慘爆

▲女學生用力緊握，青蛙已經放棄掙扎了！（圖／翻攝自臉書爆廢公社，下同）

網搜小組／綜合報導

一名網友PO出「背殺照」，可見一名穿白袍的女學生正在上解剖課，她全神貫注看著同學進行解剖，一手還抓著活蛙，讓他驚呼「學醫的女生就是帥！」貼文一出讓萬人看傻，有網友解釋，一旦讓青蛙跳走，下場超慘烈。

有網友在臉書《爆廢公社》轉PO解剖課照片，忍不住狂喊「學醫的女生就是帥！呱呱！」畫面可見，一名綁著辮子頭的女學生，一手扶著解剖檯，右手則緊抓一隻青蛙，而青蛙早已放棄掙扎，只能四肢癱開，等待任人宰割。

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這張超狂「背殺照」，掀起萬名網友朝聖觀看，即使隔著螢幕仍能感受到女學生專注的求知慾，紛紛歪樓回應「準備帶回去加菜嗎」、「女力不可小覷」、「老闆，三杯田雞」、「霸氣外露」、「走外科的更是無敵啊啊啊」、「真女漢子」、「呱生已死」、「哇靠，我大一閃超遠的」、「可以想像他抓男友雞雞時的畫面，美的不敢想像」。

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▲有網友說，一旦青蛙跳走，下場恐被當掉！

這個背影也喚起不少網友上課惡夢，讓人看了哭笑不得，「高中生物就有解剖青蛙和吳郭魚了，只能說以前這兩天中午我都吃不下飯，那個腥味用肥皂根本洗不掉」、「以前實驗課解剖青蛙，是拿像羅賴把那種尖物，直接刺進青蛙後腦勺把腦幹攪爛（腦死的概念），結果才刺進去一半，青蛙從手上溜走到處跳，有夠難抓」、「我記得高中時，有學姐拿著剛被解剖完的青蛙心臟來給我看，當時那顆心臟在她手掌心還跳動著」。

另外，還有專業網友透露，「PO文的一定不知道，那隻青蛙跳走就是死當」、並解釋「真的，之前生物實驗老師嚴重警告，青蛙沒抓好逃走就是死當」。

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