數學考減法題！樹上32隻小鳥「飛走8隻」畫圖解　底迪神解題…千人笑到併軌

▲底迪啊！為什麼考卷後面空白咧？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

考試的時候，時間分配相當重要，不然考卷可能會寫不完。一位媽媽貼出兒子的數學考卷照片，文中表示，「鵝子啊！畫完32隻鳥，後面來不及寫，要怪誰啊？」仔細看看考卷，小男孩為了一道「樹上小鳥飛走」的題目，花了相當多時間「解題」，讓媽媽哭笑不得。看到解題方法後，其他人紛紛笑噴「太可愛了啦！」

這位媽咪在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見兒子為了一題「樹上原來有32隻小鳥，飛走了8隻，現在樹上剩下幾隻小鳥？」下面解法分別要求要用「畫圖」和「直式」，並要列出算式。

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▲底迪啊！這是數學考試，不是美術作業啦 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO兒子看到「畫圖」後，相當認真地開始畫每一隻小鳥，不管是頭、身體、翅膀、腳，甚至連頭上的3根毛都很講究。接著看看考卷另一面，小男生似乎是因為顧著畫小鳥，後面有5題都是空白的、來不及寫完，被老師打上大大的問號，讓媽媽看了哭笑不得。

▲為了那32隻鳥，只能和100分說再見了 QQ（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，其他人紛紛笑噴，「後面幾隻鳥的頭毛咧」、「好可愛……看得出來他是真的很認真的寫答案」、「結果下次考卷第一題是『98隻』」、「如果樹上是蘋果應該還來得及」、「還好題目不是出老虎」、「這是……被數學給耽誤的小畫家」、「這小孩很細心，還有區分公的母的」、「發生在別人身上都覺得可愛，如果是自己的會氣死。」

至於考卷上的「畫圖」到底是什麼意思呢？就有家長留言，「我沒記錯的話，我兒子當初的畫圖，都是直接畫圈圈而已」、「畫圖應該是畫圈圈。」還有網友發現，「這題怪怪的～問幾隻鳥，最後答案給的單位竟然是條？哈哈哈」、「為什麼答案單位是條啦！老師也累了嗎？」

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