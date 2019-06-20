剛健身完！他見「置物櫃上安全帽」傻愣住　網笑噴：新戀情要來了

▲ 安全帽被置物櫃卡死了啦！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

也太剛好了吧！一名男網友在臉書分享一件衰事，他表示自己到健身房運動時，將安全帽放在置物櫃最上端，沒想到運動完要回家時卻傻眼了，原來是安全帽帶子被下方的置物櫃夾住，讓他頗無言，等待之餘只好順便發文，希望奇蹟發生。

「40號的主人看到了嗎？」一名網友在臉書「爆廢公社」中無奈貼出一張照片，他表示置物櫃的地點位於健身房裡，自己使用的是41號的櫃子。他表示自己原本把安全帽放在櫃子頂部，沒想到要回家時，發現安全帽的帶子被下面的40號櫃子門壓住，沒有鑰匙的他根本無法救出安全帽，只能在一旁乾等，順便PO出照片，希望有機會被40號櫃的主人看到。

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對此網友們都笑歪了，表示「是教練的陰謀嗎」、「有個最快的方法，再買一頂安全帽」、「 幹笑死，幹嘛不放進去一點啦」、「肯定是暗戀你，為了見你一面」、「說不定可以譜出新戀情」、「緣分就是這樣開始的！」、「留不住你的人，也要留住你的安全帽」。

原po事後也回應說，他後來已經有通知工作人員，安全帽也順利取回了；不過也有苦主沒那麼順利，有網友表示自己背包的背帶也被這樣扣住過，不過當時因為趕時間，只好犧牲一回把帶子剪掉了......。

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