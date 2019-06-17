連專門店也買不到！「爆漿流心GODIVA雪糕」小7限量25萬支

▲7-ELEVEN限量推出「GODIVA夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

延續話題熱潮，同時更掌握暑期酷熱商機，各家超商紛紛推出吸睛冰品。其中，小7更聯名GODIVA推出「夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」，主打連GODIVA專門店也買不到，每支售價99元，全台限量25萬支。另至今年底前，還可憑盒身折價券，至全台GODIVA門市享有滿300元折50元優惠。

小7繼2018年與GODIVA聯手推出巧克力慕絲蛋糕後，今年雙方再度合作推出「GODIVA夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」，其夏威夷果仁黑巧克力雪糕外殼，搭配中心的黑巧克力流心，咬一口帶來沁涼口感。

小7表示，自2014年起開始與GODIVA合作，除了每年於巧克力大賞推出獨家新品外，於2018年更推出「GODIVA醇黑熱巧克力」，並締造一周內狂銷65萬杯的紀錄；而「GODIVA黑巧克力慕絲蛋糕」也造成IG版面瘋狂洗版，更帶動甜點類業績成長1成。因此，這次再推出「GODIVA夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」，預估可帶動冰品業績成長1～2成。

至於全家便利商店則特別推出「彈珠汽水霜淇淋」，除了使用幼時柑仔店冰鎮後的彈珠汽水外，還添加檸檬汁調合出微酸微甜的平衡口感，而且霜淇淋還呈現粉嫩湖水藍顏色，預計將引爆網友IG打卡風潮。其將於6/17至6/19搶先在北中南20家店提前販售，並於6/20全台正式開賣，新品價39元。