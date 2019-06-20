兒黑筆一畫！「別人家」破萬無扇葉風扇→二手藝術品　爸崩潰：我的世界在下雨

▲ 連遙控器也不放過。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

不知道該稱讚兒子的藝術天分還是該打屁股！一名爸爸日前在臉書上表示，兒子趁大人不注意，在別人家的高級電扇上「創作」，把質感白的電扇畫得面目全非，價值秒下降成「二手藝術品」，令他心死，還跪求同溫層苦主爸媽曬照互相取暖。

「人生第一次得標二手藝術品。」一名男網友在臉書「爆廢公社」上抱怨兒子，他表示兒子日前把別人家破萬的無扇葉風扇，用奇異筆畫得亂七八糟，連遙控器也不放過，原本的高級電器，瞬間變成二手藝術品，讓他崩潰表示「吹到心都涼了」、「有沒有同溫層的爸媽可以曬曬圖取取暖」。

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只見小闖禍精在電扇的各處自由創作，畫上了不少點點和線條，還把遙控器上白色的圓形按鍵當成塗色格塗滿，老爸見狀傻住，搭上時事哏心痛表示「我的世界在下雨。」

▲▼ 往好處看，至少有大師的FU。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們見狀也都笑翻，安慰他說、「孩子的藝術是無價」、「當畫符保平安吧XD」、「孩子表示：因為這是把這台留在我們家的唯一方法」、「當成藝術家從小培養吧」、「墨寶大師的作品不都也這樣嗎」。

其他人則提議可以用酒精或是其他溶劑擦拭看看，不過還是會有讓原外層掉漆或是變色的風險，「酒精應該還能救...吧」、「用去光水擦吧，只是擦完後會變消光色系」、「重新烤漆了」、「全部塗黑不就好了，傻傻的」、「我兒子昨天也用奇異筆畫，我用卸妝乳有擦掉，可以試試......」。

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