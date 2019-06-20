長榮空服宣布今4點罷工！旅行業怒：罷工影響由長榮負全責

▲長榮航空與桃園市空服員職業工會勞資協商破局，工會宣布罷工。（圖／記者湯興漢攝）

記者彭懷玉／台北報導

針對長榮航空勞資協商破局，工會今（20）提出16:00啟動罷工，旅行商業同業公會全國聯合會指出，罷工事件所延伸出來當前急需處理的問題，就是旅行社對於旅客的代墊部份，雖有散客與團客以及出發與未出發之各項情況，但是都相同的有轉機、退票、價差以及滯留的交通、食宿補償問題，旅行商業同業公會建議長榮航空在最快的時間內，提出所有問題的基本處理方式。

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▲長榮航空總經理孫家明。（圖／記者湯興漢攝）

旅行商業同業公會提出兩點，第一，希望有明確的申請規範及權利責任歸屬，再來，提供專門對應的窗口，以落實罷工事件的企業責任，讓旅行業者順利協助旅客的滯留善後處理。旅行商業同業公會及各旅行業者將協助旅客簽轉事宜並詳加說明相關過程以渡過此段期間，而因罷工影響到所有的旅遊業務，應由長榮航空負起相關責任。

旅行商業同業公會說，因應今日長榮航空空服員工會宣佈之罷工，本會對交通部、民航局、觀光局及相關各航空公司之應變臨時編組給予肯定，也針對今天下午兩點協商中，工會突然宣佈自即日起下午四點罷工這種突襲式的方式，這種綁架消費者權益來達成自己目的方式表示強烈譴責。

▲長榮航空。（圖／長榮航空提供）



罷工為工會之權益，旅行社業者需加班協助旅客處理後續事宜，已造成旅行社業者及消費者權益的損失，已請立法院明訂罷工應於10-15天前正式宣佈罷工日期及時間，並明訂退費機制之標準，以保障旅客的基本權益。此外更請各主管機關檢視相關保險法規，增加保護消費者之基本權益並降低旅行社之損失。

長榮航空則表示，將統一在今（20）下午4:30召開記者會回應。

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