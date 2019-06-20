長榮空服員發動罷工！　5圖表看「提高日支費」勞資為何沒共識

記者賴文萱／台北報導

長榮航空與桃園市空服員職業工會20日重啟勞資協商，但會議針對第一項「提高外站津貼」、「禁搭便車條款」等訴求，雙方未達成共識，最終工會宣布破局，並自下午4點開始展開罷工行動。針對這場勞資爭議，長榮航空先前整理出5大張圖表，還原為何雙方沒共識的原因。

在下午會議中，桃園市空服員職業工會長榮分會常務理事李瀅表示，這幾年長榮航空營業額跟獲利節節上升，但不管獲利多少，長榮航空都只發4個月年終，顯見獲利沒有實際合理分配給員工，讓大家感受得到。她說，在公司各方面表現都優於華航情況下，一線員工的福利卻不如華航，這就是這次工會主要提出來的原因。

但長榮航空人事室協理許平指出，長榮航空在調薪部分，相對華航好的很多，幅度金額比華航多3500-4000元，他也強調，基於航空產業特性，所有飛行工作是有賴不同職類的人，不分彼此去完成的，如果有了禁搭便車條款，可能造成同航班組員同工不同酬問題，會產生嫌隙跟怨懟，可能進而影響到團隊合作默契，會有飛安上的顧慮，因此公司實在是無法答應。

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▲長榮航空空服本部協理馮美莉說明，長榮航空改善派遣航班方式。（圖／記者徐斌慎攝）

▲長榮航空與空服員職業工會第三次調解破局，4項訴求沒共識。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

桃園市空服員職業工會理事廖以勤表示，空服員工作性質是必須常常到外站，隨時接到公司通知就不能陪伴家人，工會認為日支費的性質，不單單只是吃飯錢而已，還要考量到空服員常常捨棄掉跟家人重要聚會、陪伴的時間，她說，空服員沒有一定要好要滿，但問公司日支費部分，是否有從90元往上調的空間？

長榮航空空服本部協理馮美莉表示，就空服員提出的提高日支費部分，公司有比較業者的水平，事實上是都有符合業界水準，但公司願意就空服員薪資部分再實質提高，提出可以給予「飛安服勤獎金」，一個來回給150元的方式，若工會認同，公司也願意針對金額部分再來討論。

對此，勞動部政務次長劉士豪則要求工會提出對於薪資上面跟華航具體數字有差別的部分，空服員工會則提出主席裁示要暫停5分鐘進行討論，但隨後再度進場後，卻突然宣布談不下去，將自20日下午4點開始發動罷工。

▲許平表示，工會訴求在日支費部分要有禁搭便車條款，但長榮航空堅持要一視同仁。（圖／記者徐斌慎攝）

在提升日支費部分，空服本部經理陳妙麗說，事實上，日支費就是差旅費，重點應該在於夠用就好，她說明，公司現行提供每小時新台幣90元日支費，外站飯店也全面有供應早餐，這樣換算下來，空服員平均每頓餐費約新台幣1600元至2000元，是否不敷使用可受公評。但如果有航點真的不夠用，公司也願意逐站來討論，願意個別調整。

▲長榮航空說，空服員在外站的日支費，換算下來，每餐額度達1840元，是否不敷使用可受公評。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空空服本部經理陳妙麗說明日支費爭議。（圖／記者徐斌慎攝）

▲國際各家航空公司日支費比較圖表。（圖／長榮航空提供）

▲空服員工會希望長榮航空能比照華航提升薪資，但長榮航空指出，在不同計算方式下，兩家航空公司空服員薪資幾乎沒有差異。（圖／長榮航空提供）

▲在空服員薪資上，長榮航空指出，以一名菜鳥空服員而言，現行的薪資、日支費計算方式，年收入即可超過90萬元。（圖／長榮航空提供）

陳妙麗強調，工會訴求希望能提升空服員薪資，但在過去3年，公司營運狀況不錯，3年累積調薪也有達7000~8000元，連續4年發4個月年終，這對比華航3年累積調薪約3500左右，年終沒有發這麼多，空服員薪資在2家公司幾乎沒有什麼差異。