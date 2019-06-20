　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮空服員發動罷工！　5圖表看「提高日支費」勞資為何沒共識

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

長榮航空與桃園市空服員職業工會20日重啟勞資協商，但會議針對第一項「提高外站津貼」、「禁搭便車條款」等訴求，雙方未達成共識，最終工會宣布破局，並自下午4點開始展開罷工行動。針對這場勞資爭議，長榮航空先前整理出5大張圖表，還原為何雙方沒共識的原因。

在下午會議中，桃園市空服員職業工會長榮分會常務理事李瀅表示，這幾年長榮航空營業額跟獲利節節上升，但不管獲利多少，長榮航空都只發4個月年終，顯見獲利沒有實際合理分配給員工，讓大家感受得到。她說，在公司各方面表現都優於華航情況下，一線員工的福利卻不如華航，這就是這次工會主要提出來的原因。

但長榮航空人事室協理許平指出，長榮航空在調薪部分，相對華航好的很多，幅度金額比華航多3500-4000元，他也強調，基於航空產業特性，所有飛行工作是有賴不同職類的人，不分彼此去完成的，如果有了禁搭便車條款，可能造成同航班組員同工不同酬問題，會產生嫌隙跟怨懟，可能進而影響到團隊合作默契，會有飛安上的顧慮，因此公司實在是無法答應。

請繼續往下閱讀...

▲▼長榮航空空服本部協理馮美莉說明。（圖／記者徐斌慎攝）

▲長榮航空空服本部協理馮美莉說明，長榮航空改善派遣航班方式。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼長榮航空與空服員職業工會調解破局，4項訴求沒共識。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

▲長榮航空與空服員職業工會第三次調解破局，4項訴求沒共識。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

桃園市空服員職業工會理事廖以勤表示，空服員工作性質是必須常常到外站，隨時接到公司通知就不能陪伴家人，工會認為日支費的性質，不單單只是吃飯錢而已，還要考量到空服員常常捨棄掉跟家人重要聚會、陪伴的時間，她說，空服員沒有一定要好要滿，但問公司日支費部分，是否有從90元往上調的空間？

長榮航空空服本部協理馮美莉表示，就空服員提出的提高日支費部分，公司有比較業者的水平，事實上是都有符合業界水準，但公司願意就空服員薪資部分再實質提高，提出可以給予「飛安服勤獎金」，一個來回給150元的方式，若工會認同，公司也願意針對金額部分再來討論。

對此，勞動部政務次長劉士豪則要求工會提出對於薪資上面跟華航具體數字有差別的部分，空服員工會則提出主席裁示要暫停5分鐘進行討論，但隨後再度進場後，卻突然宣布談不下去，將自20日下午4點開始發動罷工。

▲▼長榮航空人事室協理許平。（圖／記者徐斌慎攝）

▲許平表示，工會訴求在日支費部分要有禁搭便車條款，但長榮航空堅持要一視同仁。（圖／記者徐斌慎攝）

在提升日支費部分，空服本部經理陳妙麗說，事實上，日支費就是差旅費，重點應該在於夠用就好，她說明，公司現行提供每小時新台幣90元日支費，外站飯店也全面有供應早餐，這樣換算下來，空服員平均每頓餐費約新台幣1600元至2000元，是否不敷使用可受公評。但如果有航點真的不夠用，公司也願意逐站來討論，願意個別調整。

▲▼長榮航空相關圖表。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空說，空服員在外站的日支費，換算下來，每餐額度達1840元，是否不敷使用可受公評。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空空服本部經理陳妙麗。（圖／記者徐斌慎攝）

▲長榮航空空服本部經理陳妙麗說明日支費爭議。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼長榮航空相關圖表。（圖／長榮航空提供）

▲國際各家航空公司日支費比較圖表。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空相關圖表。（圖／長榮航空提供）

▲空服員工會希望長榮航空能比照華航提升薪資，但長榮航空指出，在不同計算方式下，兩家航空公司空服員薪資幾乎沒有差異。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空相關圖表。（圖／長榮航空提供）

▲在空服員薪資上，長榮航空指出，以一名菜鳥空服員而言，現行的薪資、日支費計算方式，年收入即可超過90萬元。（圖／長榮航空提供）

陳妙麗強調，工會訴求希望能提升空服員薪資，但在過去3年，公司營運狀況不錯，3年累積調薪也有達7000~8000元，連續4年發4個月年終，這對比華航3年累積調薪約3500左右，年終沒有發這麼多，空服員薪資在2家公司幾乎沒有什麼差異。

ET快訊
把台灣黑熊當狗養！狂阿嬤「照片真相」曝光　神故事風向大逆轉
淡水騎士載「雪臀馬尾妹」短裙飛起！驚露黑色小丁丁　老司機看傻
體操亞錦賽／李智凱全能金牌　中華男團幹掉南韓奪銅

關鍵字：長榮航空,長榮航空空服員,桃園市空服員職業工會,空服員罷工

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寮國通報首例非洲豬瘟！　21日凌晨0時起帶豬肉入境罰20萬

「金田一偵探大展」全球首場在台北！展覽界首見「VR密室解謎」

更新／航班資訊看這裡！長榮罷工取消116航班影響1萬5千人

空服員「不留出入口」擋公司大樓　長榮怒斥違法：公權力要有作為

長榮空服罷工！品保協會：請長榮成立單一窗口辦理後續

影／長榮內勤包圍貨車！不讓卸貨搭舞台　罷工空服員激喊：不要當打手

長榮空服罷工！ 松山機場國內線20日無影響　最新異動今晚10點公告

推擠衝突！長榮罷工空服員尖叫「性騷擾」　手機蒐證互槓攻防

空服員罷工！長榮企工喊話公司：應給地勤每天5000元支援津貼

長榮爆罷工！高雄分會7空服員北上力挺　宣稱：逾7成會員繳護照響應

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

模範生狠嗆韓國瑜「醒一醒」　女同學：只會講！也沒真的發大財

長榮罷工！旅客急壞「繞機場乾等」　內勤怒嗆空服員：回家當妳媽的寶貝

模範生開嗆！他看「韓國瑜伸左手」　肢體動作藏細節...看人雷達曝光

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

電影《返校》首支預告

寮國通報首例非洲豬瘟！　21日凌晨0時起帶豬肉入境罰20萬

「金田一偵探大展」全球首場在台北！展覽界首見「VR密室解謎」

更新／航班資訊看這裡！長榮罷工取消116航班影響1萬5千人

空服員「不留出入口」擋公司大樓　長榮怒斥違法：公權力要有作為

長榮空服罷工！品保協會：請長榮成立單一窗口辦理後續

影／長榮內勤包圍貨車！不讓卸貨搭舞台　罷工空服員激喊：不要當打手

長榮空服罷工！ 松山機場國內線20日無影響　最新異動今晚10點公告

推擠衝突！長榮罷工空服員尖叫「性騷擾」　手機蒐證互槓攻防

空服員罷工！長榮企工喊話公司：應給地勤每天5000元支援津貼

長榮爆罷工！高雄分會7空服員北上力挺　宣稱：逾7成會員繳護照響應

國中操場挖出遺體！他檢舉黑心工程「消失16年」　竟被活埋跑道下

女孩散發自信的小心機　Jo Malone、DIPTYQUE...7款「話題香膏」香氛控必收

「足驚」登革熱疫情擴散求問陳其邁　韓國瑜緊張為這樁事

韓國瑜人事再爆「夫人閨蜜門」　高捷新任監察人夏昭麗上火線回應

曹格16歲「沒整形照片」曝光！　圓臉小眼睛…哀怨：同學都叫我pizza face

公投被沒收...國民黨7/7上凱道抗議　目標號召10萬人

網傳裝雞排的「防油紙袋」易致癌？　食藥署出面澄清了

郭台銘力挺八百壯士：「恢復政府承諾！」　軍系鐵票為藍營重返執政關鍵助力

「這飯店的哺乳室設計很其怪」　她被騙進密室慘遭性侵

巨石強森加入漫威演誰？　《復仇者4》導演「高EQ回答」讓本尊爽翻

遭網友辱罵！25歲女「血刻姓名」　 記下傷害...15天後躺河堤亡

生活熱門新聞

小7買雪糕99元　網一看扛整箱..

長榮航空將執行3招反制空服員罷..

女兒早餐吃飯糰！長輩噓：又沒在..

2瓶礦泉水要價1千元　店家回應..

即／內勤正妹怒嗆空服員：回家當..

「你的道歉就是屁」父母衝世新問..

最新航班資訊！長榮罷工取消11..

長榮罷工互嗆！　白制服人馬大吼..

辮子妹「解剖背殺照」…萬人歪樓

白車雷殘！車主轉念拍唯美車模照..

即／長榮罷工！　內勤白衣男潑水..

長榮空服員「走上罷工路」　懶人..

他見置物櫃上安全帽傻愣　網全笑..

懶人包看「世新男霸凌始末」下場..

更多熱門

相關新聞

長榮航空說明最新罷工因應措施

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會宣布自20日下午4點起開始罷工，並要求會員一律不准服勤、提供勞動，並繳交護照、台胞證、員工證給工會。對此，長榮航空在下午4點半召開記者會說明因應措施，另在官網也設置罷工專區，隨時更新航班取消或異動消息，截至16時，出入境共計已有16航班取消。

針對長榮罷工 旅行業：釐清受影響航班

長榮罷工！目前已有16班航班取消

長榮空服宣布今4點罷工！旅行業怒了

長榮航空罷工　旅行公會理事長：譴責綁架消費者權益換取福利

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 江明學 長榮航空 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA冠軍戰 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

女主播報新聞不對勁！苦撐20分鐘不行了

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

媽自撞吐血亡詭翹孤輪！女兒慟

長榮航空將執行3招反制空服員罷工

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

淡水騎士馬尾妹驚露雪臀！駕駛看傻

她用榔頭鎚死病夫　法官安慰兒女：多給母親力量

安苡愛NuBra遭心機女模剪爛！

她婚禮廣邀人氣網紅…一開直播「全體打回原形」

把台灣黑熊當狗養！阿嬤「照片真相」曝光

史上最醜iPhone！方形三鏡頭成定局

鄭州女大生飆唱完《涼涼》大量腦出血！

阿嬤分享大狗照！記錄員看白色深Ｖ嚇傻

女兒早餐吃飯糰！長輩噓：又沒在做工

更多

最夯影音

更多

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面