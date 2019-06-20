長榮罷工未演先燒！旅行業：積極釐清受影響航班協助簽轉

▲長榮航空與桃園市空服員職業工會勞資協商會議宣告破局。（圖／記者湯興漢攝）

記者彭懷玉／台北報導

今（20）日是長榮航空與空服員職業工會取得合法罷工權後的首次勞資協商會議，勞資協商從空服員主要訴求日支費、禁搭便車開始談起，不料，雙方談不到一個小時即破局，工會2點宣布今日下午4時啟動罷工，至於首當其衝的旅行業勢必成為「代墊羔羊」，而台北市旅行商業同業公會針對罷工事件怎麼說？

請繼續往下閱讀...

▲台北市旅行商業同業公會理事長吳志健針對長榮罷工提出看法。（資料圖／記者黃克翔攝）

台北市旅行商業同業公會理事長吳志健表示，首先要解決的就是滯外旅客回來和旅客出不去的問題，目前已積極和長榮航空聯繫會受影響的航班，一一列出後，將由其他航空代為簽轉，另外，也強烈呼籲政府公權力站出來介入，讓罷工問題影響消費者和旅行社的部分降到最低。再來，吳志健提到，政府應建立合理的罷工預告制度，才能降低風險並提升消費者保障。

長榮航空則表示，將統一在下午4:30召開記者會回應。

▲長榮航空罷工事件。（圖／記者宋良義攝）

其他人還看了...

不斷更新／長榮空服16:00起罷工！目前已有16航班取消

長榮空服員發動罷工！ 5圖表看「提高日支費」勞資為何沒共識

長榮空服員罷工！交通部四大應變：要求資方協調華航等航空公司支援

快訊／長榮空服員16:00起罷工！ 今明估影響300航班、6萬旅客

快訊／長榮空服勞資協商破局 宣布下午4點罷工行動開始

長榮空服勞資重啟協商首度媒體直播 先從日支費、禁搭便車開始談

快訊／500位長榮空服員16:00罷工！ 公會提出「3大協議」：不得向公司請假



長榮空服宣布今4點罷工！旅行業怒：罷工影響由長榮負全責