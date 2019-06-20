更新／長榮空服員16:00起罷工！　今估影響近萬名旅客

記者賴文萱／台北報導

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會在會議場上突然宣布，自今（20）日16時起開始罷工。根據統計，桃園機場受到衝擊最重，估今天有76航班將受影響，若罷工延續，到明天將有接近300班、6萬旅客受影響。目前交通部、民航局以及桃園機場公司都緊急召開會議討論。

16:52更新：

長榮航空表示，國際線部分，從16:00至24:00，共計影響8628名旅客；國內線部分，16:00至24:00，訂位旅客共有2982名，目前盤點空服員運能，可以完成營運。

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至於接下來航班安排部分，長榮航空目前一天飛航80班上下，來回約160班，未來調度人力上，會先以短班部分為主，因為空服員的利用率會比較大；長班部分，因空服員會在外地停留3~5天，輪替率低，所以，公司主要會維持基本運量，不要讓轉機旅客滯留台灣，主要以洛杉磯跟舊金山航班優先考慮。

其他有替代航班部分，在航班調度上也會列入考量，若有友航可以飛航，會透過簽轉處理。長榮航空強調，會盡量發揮空服員最大運能，做完整規劃跟安排。

在工會宣布發動罷工後，長榮航空在官網已設置長榮航空罷工航班異動專區，但尚未有進一步航班異動內容。民航局所轄各航站已於20日下午1420啟動應變機制；桃園機場1445啟動應變機制，目前民航局已聯繫國籍業者，請各航站主管主動瞭解現場狀況，提供必要協助。另據統計，下午4點後，長榮與立榮航空國際與兩岸航線航班共33架次。

▲長榮航空空服員自20日16時起發動罷工行動。（圖／記者林敬旻攝）

據統計，16時之後，長榮航空在桃園機入境、出境航班分別為45班、28班。另外，立榮航空也有入境1班、出境2班，預估今日將有76班次受影響。長榮航空在明天從桃園機場入出境的航班，國際線有182班，立榮航空有19班。

對於桃園市空服員職業工會突襲式發動罷工，長榮航空表示，已立即成立緊急應變小組，並盡最大的努力全力動員，在政府、友航及相關旅遊業者的協助下，共同疏運旅客，並盡一切所能降低對旅客的影響。



長榮航空表示，深知旅客對後續行程受影響感到憂心及恐慌，最新航班取消或異動將隨時更新公佈於長榮航空罷工專區網頁www.evaair.com、手機APP或臉書，旅客也可撥打至長榮航空服務中心02-2501-1999查詢相關訊息。



