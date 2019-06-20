花蓮減塑再一波！繼6月環保杯折扣多　「不吸塑」7月1日上路

▲花蓮7月1日起針對政府部門、學校、連鎖速食店、百貨公司及購物中心內用飲食限制提供一次性塑膠吸管。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局自6月1日起，推出「自備環保杯 折扣多更多」，活動至補助經費用罄為止。同時配合行政院環境保護署7月1日起針對政府部門、學校、連鎖速食店、百貨公司及購物中心內用飲食限制提供一次用塑膠吸管，宣導民眾養成自備、重複餐具的環保觀念。

為了要減少資源浪費及垃圾源頭減量，環保署預計於2030年全面限制使用各類一次性塑膠製品，包含民眾喝飲料不可或缺的吸管。花蓮縣政府為鼓勵鄉親逐步養成自備環保用具的習慣，先以民眾在夏季最常購買的飲料著手，擴大辦理「自備環保杯 折扣多更多」，凡至活動配合店家自備環保杯購買飲品，不限品項與容量，每杯均可現場折價5元！本次配合店家共有47間，民眾可逕上本局臉書粉絲專頁「資源回收走透透」查詢。

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▲▼花蓮6月1日起，推出「自備環保杯 折扣多更多」，活動至補助經費用罄為止。

環保局長饒忠表示，環保已經是時代的趨勢，鄉親也須要開始改變自己的習慣。部分國際連鎖速食業及飲料業已開始改變餐具型態，顯示垃圾源頭減量已屬國際共識，造成的污染須所有地球人共同承擔。

花蓮縣辦理「自備環保杯 折扣多更多」雖然是以推動鄉親自備飲料杯為主，但也希望藉由活動的辦理，喚醒民眾愛護環境的意識，期待鄉親們能夠減少所有的一次性物品使用，讓資源永續環境更美。