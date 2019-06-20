小女孩和爸媽吵架奪門而出「縮超商角落」　父母好急！暖警助團圓

▲「亞斯」小女孩與父母吵架後奪門而出躲超商，暖警尋親成功。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市大同區7日下午一名患有亞斯伯格症、年約10歲的小女孩，因與父母吵架，便獨自從家裡跑出去，躲在超商角落，父母找了4個小時都找不到，所幸遇到熱心員警相助，才圓滿落幕。

建成派出所警員張博惟與鄭智宇15時許進入民生西路的便利商店巡簽時，發現一名小女孩獨自1人縮角落，直覺有異便上前關心，得知她早上與父母吵架後就跑出來，也只透露住在派出所附近，其餘問題皆沉默不語。警方隨即調閱周遭監視器，並派員拿小女孩照片挨家挨戶訪查，一名倉皇經過的汪姓男子一聽警方在尋人，一看照片立刻大叫：這就是我女兒！

汪男激動地向警方表示，自己的小孩患亞斯伯格症，有社交與溝通障礙，早上與母親吵架後便逕自奪門離去，追出去時小孩已不見蹤影，他們在外面找了4個小時皆無所獲，所幸有警察協助，讓他們感到十分溫暖也相當感謝，並稱會與醫師及小孩好好溝通，避免再發生同樣情況。

▼警員張博惟與鄭智宇於超商發現小女孩異狀，主動上前關心並協助尋親團圓。（圖／記者孫于珊翻攝）

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