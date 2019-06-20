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小7最好吃鮮食是什麼？網友激推「泰式料理霸主」　一年狂銷300萬份

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▲▼小七，超商 。（圖／資料照）

▲超商每次推出鮮食都會引發網友熱議。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

超商必吃微波美食激戰！台灣連鎖便利商店數高達上萬家，販售商品應有盡有，尤其微波食物更成為外食族心頭好。其中，以燴飯、便當、義大利麵等種類，為最受到消費者喜愛的超商微波主食前三名。不過，這當中最受到歡迎的燴飯，有不少網友非常喜歡小7跟全家都有在賣的「泰式綠咖哩飯」。

根據外部市場調查，國內泰式料理市場高達百億元，近幾年泰式餐廳林立，泰國最美餐廳Lady Nara也來台設點，泰式美味已成為僅次於日韓料理的新選擇。小7指出，於民國105年首度推出第一款泰式料理—「泰式綠咖哩飯」，自上市至今平均一年熱賣近300萬份，帶動相關業績成長近4成，甚至被網友評為小7最好吃的東西，榮登泰式料理新霸主。

▲▼7-ELEVEN全新泰國菜料理搶攻高溫商機 。（圖／業者提供）

有鑒於消費者喜愛泰式料理，小7也開發一系列泰式鮮食新品，包含「泰式打拋雞便當」、「泰式紅咖哩飯」、「泰式酸辣冷麵」及「泰式酸辣海鮮湯」共四款新品，售價介於49～85元。，其中「泰式打拋雞便當」，還有搭配荷包蛋，並獲得小7內部評比上千票，為高票當選的冠軍商品，預計能引發網友嘗鮮潮。

小7指出，喜歡異國料理的主要族群多為19～35歲。而泰國口味著重於酸、甜、鹹、辣四種味系，因此這次特別開發泰式料理，由專業主廚指導，並針對台灣人的口味調整辣度、酸度、鹹度，保留台灣人喜愛的甜味。預計新品上市後能帶動銷量成長。

▲▼超商新冰 。（圖／業者提供）

另外，迎接炎熱夏天來臨，全家便利商店則特別推出「彈珠汽水霜淇淋」，除了使用幼時柑仔店冰鎮後的彈珠汽水外，還添加檸檬汁調合出微酸微甜的平衡口感，而且霜淇淋還呈現粉嫩湖水藍顏色，預計將引爆網友IG打卡風潮。

ET快訊
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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,泰式料理,泰式綠咖哩飯

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