影／路旁驚見「全身瘀青」嬰屍！警方封鎖現場宣布死亡　CSI抵達發現…糗了

國際中心/綜合報導

紐約警察在18日上午獲報在皇后區的一間屋外發現嬰兒屍體,警方趕到後大動作封鎖現場,緊急醫護人員抵達現場後,與警方一同宣布,「該名嬰兒身體發紫無知覺,確定死亡。」並用黃色帆布將嬰兒蓋起,直到CSI抵達現場後才發現,這具「佈滿瘀青、傷痕累累」的嬰兒屍體,竟只是一隻玩偶。不甘受騙的紐約警方決定揪出這名報警的民眾,因為他浪費了國家人力。

▲紐約公園發現「嬰兒棄屍」。(圖/翻攝自Twitter/@njburkett7)



Lifelike child mannequin is pronounced dead by EMS medics in Bayside, Queens this morning. The discovery was apparently treated as a crime scene for several hours before investigators realized the dead baby was neither dead nor a baby. [@NYPDnews photo] pic.twitter.com/rnQ6usyFdD