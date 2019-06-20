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影／路旁驚見「全身瘀青」嬰屍！警方封鎖現場宣布死亡　CSI抵達發現…糗了

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國際中心／綜合報導

紐約警察在18日上午獲報在皇后區的一間屋外發現嬰兒屍體，警方趕到後大動作封鎖現場，緊急醫護人員抵達現場後，與警方一同宣布，「該名嬰兒身體發紫無知覺，確定死亡。」並用黃色帆布將嬰兒蓋起，直到CSI抵達現場後才發現，這具「佈滿瘀青、傷痕累累」的嬰兒屍體，竟只是一隻玩偶。不甘受騙的紐約警方決定揪出這名報警的民眾，因為他浪費了國家人力。

▲▼紐約公園「嬰兒棄屍」。（圖／翻攝自Twitter／@njburkett7）

▲紐約公園發現「嬰兒棄屍」。（圖／翻攝自Twitter／@njburkett7）

18日上午8點紐約警方獲報在皇后區的寇雪蓉公園（Crocheron Park）旁的屋子外，發現一名嬰兒倒臥在路旁，全身發紫看起來傷痕累累。警方與救護人員（EMS）抵達現場後，宣布這名嬰兒已經死亡，隨即在周遭拉起封鎖線，並用黃色帆布將「嬰兒屍體」蓋住。

附近居民得知這項消息後，都相當震驚，媒體趕到現場後，附近民眾哭著向記者表示，「這個社區從未發生過凶殺案，這還是個嬰兒，真的是太恐怖了。」

警方接獲報案4小時後卻突然宣布，「這個嬰兒只是個娃娃。」原來當CSI抵達後，準備將屍體翻過來，卻看到嬰兒的衣服上寫著「爬行的屍體」（The Crawling Dead），認真一看才發現，原來這只是個超擬真的玩偶。

退休警官加卡龍（Joseph Giacalone）認為，一定要揪出報警惡作劇的人，「我敢說，當警察封鎖現場時，他一定就在旁邊沾沾自喜。」而目前尚未找到涉案嫌疑人，也不清楚作案動機。

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關鍵字：紐約,棄屍,惡作劇,北美要聞

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