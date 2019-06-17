「不留下來過夜就下藥」　男迷昏女友硬上「不是第1次」

▲潘男疑因不滿女友不留宿過夜，用安眠藥迷昏女友後性侵得逞。（示意圖與本案無關／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

台北潘姓男子和女網友認識交往2年多，僅因女友一直沒有答應留在潘男家「過夜」，竟涉嫌在女友喝的白開水內加入安眠藥，將女友迷昏後抱到房內性侵得逞，潘男否認下藥，但士林地檢署根據被害人事後責罵潘男的LINE對話紀錄，以及親友證詞，認定潘男觸犯加重強制性交罪，依法提起公訴。

起訴指出，潘男曾在2014年7月間，涉嫌趁網友酒醉時硬上，挨告性侵，不過當時案件調查後處分不起訴潘男，之後潘男和交友網站「愛情公寓」上認識的女友交往。

女友指控，她在2017年6月25日下午4點左右，受邀到潘男住處，喝了杯水之後，就開始意識模糊，被抱進房內硬上，後來潘男載她回家，她感覺身體怪怪的，到醫院檢查，才發現遭下藥性侵。潘男則強調當時2人兩情相悅，否認下藥，且女友返家過程被拍到，在電梯內神色自若，意識清楚。

但被害人曾傳LINE向潘男表示：「我真的很難過，那天在你家，你怎麼可以趁我喝醉酒以後抱我到房間亂來呢」、「你明明趁我在你家喝醉後把我抱進房間」，被害人的姐姐也證稱，被害人在案發後，曾打電話激動指控潘男下藥性侵她，只要提到事發經過，就會哭泣、頭痛。

檢察官更發現，潘男一直對被害人不願來家中過夜感到不滿，認為潘男因此想到用此方式性侵被害人，且被害人當天在潘男住處待了2個半小時，可能因藥效稍微消退，所以搭電梯時看不出異狀，因此不採信潘男辯詞，依加重強制交罪嫌起訴潘男。

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