孕婦「車上睡2小時」　被拍到有人3進3出曝「幫竊賊老公把風」

▲陳女辯稱載客人回家後覺得累，就在別人的社區地下停車場睡覺，被檢察官查出，其實在幫丈夫把風偷纜線。（示意圖為資料照，與本案無關／桃園交通局提供）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦一起社區電纜線失竊案2年無解，可疑車輛的陳姓女車主堅稱「車子借人開」，一度獲得不起訴，陳女的吳姓老公緝捕到案後脫口說：「老婆開白牌車賺錢」，陳女才改口，當時送客人回到家後，她因懷孕累了直接在車上睡2小時，但監視畫面顯示，有人3度上下車，檢察官認定陳女說謊，其實在等偷纜線的老公，依竊盜等罪起訴夫妻倆。

▲檢察官起訴竊賊涉嫌分次把社區纜線搬上車子載走。（示意圖為資料照，與本案無關／記者林悅翻攝）

這起竊案發生在新北市深坑區深坑街上的1處社區，1輛自小客車在2017年10月13日凌晨2點20分，進入社區地下室停車場，4點20分左右離開後，住戶發現，被人剪斷偷走價值約7萬2千元的消防電纜線。

檢警找到可疑車輛的陳姓女車主，陳女辯稱車子借人開，因監視器沒拍清楚車內人物，檢察官只能將陳女處分不起訴，不過陳女的吳姓丈夫因有偷竊電纜線前科，被緝捕到案後，也是矢口否認偷竊，並且極力幫老婆辯解，稱老婆先前在中南部，也曾經被警察冤枉過，同時脫口說出「我老婆開白牌車賺錢」。

▲陳姓女子身懷六甲，卻當司機開車把風同時幫丈夫偷竊纜線孕婦,懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

剛好在此時，檢察官發現警方翻攝檢視畫面的照片中，1名身形與吳男相符的不明男子，疑似下車後又回到車上，趕緊勘驗監視器錄影原檔，確認男子共上下車3次，和陳女辯詞不符，因此以發現新事實新證據為由，再次簽分調查陳女涉案情節。

陳女這次出庭改口，當天開車載客到社區地下室後，在車上休息2小時，中間只因擋到別人的路，移動1次車子，但檢察官認為，若是擋路，陳女應該醒來就直接開車走人，加上陳女當時身懷六甲，不可能如監視畫面顯示，深夜讓別的男人3度進出車子，因此認定夫妻倆都說謊，依攜帶凶器侵入住宅竊盜罪，將2人一起起訴。

【其他新聞】

人夫拋妻棄子30年車禍身亡 小三竟要求子女付259萬扶養費

三溫暖「夜班泊車組長」中彈命危！槍手卡彈還想逃 小黃車門打不開遭制伏

「台北波麗士」小編染毒 記過丟工作還要自費戒癮換緩起訴