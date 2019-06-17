人夫拋妻棄子30年車禍身亡　小三竟要求子女付259萬扶養費

▲小三跟人夫子女要259萬的扶養費。（示意圖，與本案無關／資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣1名已婚男子，1965年與髮妻生下4名子女後，便拋妻棄子與有小孩的小三同居30多年，2018年出車禍死亡後，小三便提告，認為男子罹癌15年都是她花錢照顧，要求4名子女要給她代墊扶養費259萬餘元，遭到4名子女以「未盡父親之責」拒絕，法官認為有理，判決小三敗訴，但本案仍可上訴。

判決書指出，30多年前男子與小三認識後便離家同居，4名子女皆由妻子獨自撫養長大，2004年妻向法院提出離婚獲准，2018年6月1日晚間，男子騎乘機車載著小三外出，與自小客車發生碰撞，男子送醫後不治。

小三提出，4名子女知道沒有謀生能力的父親罹癌，未盡到子女之責；從2003年6月到2018年6月車禍死亡前，生活費、保健及醫療費都是她花錢照顧，她已代墊等259萬餘元，請求法官判決男子的4名子女必須給付。

張家子女向法官說，爸爸離家後，對媽媽和小孩從不過問，也未提供生活費和教育費，都是靠媽媽賺錢扶養他們，有聽媽媽說過，爸爸與小三期間曾賣1棟房，足夠供應女子及她的小孩生活，因此拒絕給付這筆錢，法官認為4名子女說得有理，判決同居女子敗訴。

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