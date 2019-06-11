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大溪迎富送窮文化祭　求財運有撇步！先打小人再送窮鬼

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▲大溪迎富送窮文化祭，教您求財運撇步！先打小人再送窮鬼。（圖／楊逢元提供）

▲大溪迎富送窮文化祭，教您求財運撇步！先打小人再送窮鬼。（圖／楊逢元提供）

記者楊淑媛／桃園報導

小人就是要「打」，迎富要先送窮！位於桃園大溪區、供奉「天公祖-玉皇大帝」、的「迎富送窮廟」，是全台最知名的財神廟之一；為讓信眾求財運有撇步，舉辦「迎富送窮文化祭」設計有趣的「打小人、打窮鬼」機台，和大型轉運招財元寶，要讓民眾打走窮鬼，扭轉財運！

「迎富送窮廟」指出，「大溪-送窮文化祭」於6月14至16日展開，加入宗教、民俗藝陣、歌仔戲、舞龍舞獅等表演；也設計有趣的「打小人、打窮鬼」機台，和大型轉運招財元寶，讓民眾打走窮鬼，扭轉財運！▲大溪迎富送窮文化祭，教您求財運撇步！先打小人再送窮鬼。（圖／楊逢元提供）

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▲將「迎富送窮船」送出廟埕燒化。▼迎富送窮大法會。（圖／楊逢元提供）▲大溪迎富送窮文化祭，教您求財運撇步！先打小人再送窮鬼。（圖／楊逢元提供）

迎富送窮文化祭系列活動中，特地舉辦「迎富送窮大法會」，除了採用正統道教科儀為民眾「送窮」、「迎富」，最大的特色就是打造大型的「迎富送窮船」，讓民眾在「打小人」後，將「窮神」送上船，在法會最後一天將「迎富送窮船」送出廟埕燒化，此為罕見的「迎富送窮」法門，要迎富、也要送窮！

此期間，盛大的節慶也特別舉辦競杯送「金紅包」、「迎富奏板」的活動，民眾可以自由報名，每人每天限一次。只要一次擲出五色聖杯者，就可獲得五色迎富奏板與168元的金紅包。4和3聖杯者，也可獲得迎富奏版和金紅包，1和2聖杯者，可獲得雙幣合一利滾利迎富通寶。▲大溪迎富送窮文化祭，教您求財運撇步！先打小人再送窮鬼。（圖／楊逢元提供）

另外，網路報名參加法會者，還可獲得2019年己亥年特別製作的「招財金豬」，經過神明加持後的金豬，可擺放家中，不僅安宅、還能招引滾滾財氣！

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關鍵字：大溪,迎富送窮,文化祭,打小人

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