黑狗竄出他摔成腦震盪　雜貨店老闆「不是我養的」老婆卻戳破

▲謝姓夫婦騎車行經桃園大溪時，突然有黑狗竄出，來不及閃避人車倒地。（示意圖／CFP視覺中國）

突發中心／台北報導

謝姓夫婦騎車行經桃園大溪時，一家雜貨店飼養的黑狗突然竄出，謝男來不及閃避撞上黑狗人車倒地，還滑入對向車道撞上行駛而來的羅姓駕駛，謝男傷勢嚴重疑似有腦震盪；雜貨店古姓老闆否認是飼養的黑狗釀禍，而高等法院依監視畫面及相關證人等證據，判古男拘役50天，得易科罰金5萬元定讞。

回顧2017年4月4日，謝男騎機車載著老婆於下午4時許行經桃園大溪，未料途中卻突然冒出一隻黑狗「奧迪」，讓謝男來不及躲開人車倒地，還撞上對向行駛來的羅姓小客車駕駛。謝男傷勢嚴重，背部挫傷、左手燙傷、右手及右膝挫傷，疑似腦震盪，羅男則多處挫傷。

而造成這起意外事故的黑狗飼主，是一間雜貨店古老闆飼養的。他飼養2隻狗，其中一隻即是該帶有紅色項圈的黑狗「奧迪」，另一隻是白狗。但法院庭訊時，古老闆卻矢口否認有任何過失傷害，還辯稱黑狗不是他養的。

經法院審理，調閱監視器及相關證人的說詞等證據，認定黑狗即是古老闆飼養的。車禍當下鄰居趕緊到古老闆家喊「那是你家的狗」，而古老闆的老婆則回「是我家的狗喔」；另外，案發時古老闆也自白犯罪，認定肇事黑狗帶著紅色項圈，即是他飼養的「奧迪」。

【更多新聞】

紅唇細腰超性感！韓冰登時尚雜誌 韓國瑜讚漂亮：老爸最後一個知道

韓國瑜再度缺席僑胞晚宴 王淺秋證實「市長暈機」：行程太緊湊