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揪團了！樂桃、香草航空2人8折、3人↑7折　最便宜單程1170元就能飛

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲空巴與樂桃航空簽訂購機,A321LR。（圖／空中巴士提供）

▲樂桃航空與香草航空推出「一起購（GO）享折扣！」優惠，2人8折、3人以上7折。（圖／空中巴士提供）

記者賴文萱／台北報導

樂桃航空與香草航空推出聯名團體折扣方案「一起購（GO）享折扣！」，販售期間自即日起至7月12日止，只要2人同時購票可享8折優惠，3人以上同時購票7折，適用旅行日期從9月初到10月底，眾多日本熱門航點都適用。以台北、高雄飛沖繩航班為例，單程未稅最低票價為1680元，若3人以上再享7折，單程未稅最低僅1380元就能飛。

▲▼樂桃航空機票優惠。（圖／樂桃航空提供）

請繼續往下閱讀...

▲樂桃航空機票優惠試算。（圖／樂桃航空提供）

【樂桃航空活動內容】

販售期間：2019年6月13日23:00~7月12日22:59（台灣時間）
適用期間：2019年9月3日~10月24日（適用出發日期、票價依各航線有所不同，敬請留意。）
優惠票價：2人同時訂購享8折優惠／3~9人同時訂購享7折優惠
購票方式：https://www.flypeach.com/campaign/pv_travel_together/tw/#undefined
1.確認本次優惠可適用之航線、出發日期及航班。
2.選定適用航線及出發日期後，選擇2名(含)以上的旅客人數後查詢票價。
3.適用航班的Simple Peach票種若標註「SALE」標籤，代表其為折扣票價，請選擇後繼續下一步完成訂購。
※票價折扣依據搭乘人數有所不同，敬請留意。

▲▼樂桃航空、香草航空優惠。（圖／翻攝自官網）

▲樂桃航空優惠適用日期及適用航班。（圖／翻攝自官網）

【香草航空活動內容】

販售期間：2019年6月13日23:00~7月12日22:59(台灣時間)
適用期間：2019年9月1日~10月26日（適用出發日期、票價依各航線有所不同，敬請留意。）
優惠票價：2人同時訂購享8折優惠 / 3~9人同時訂購享7折優惠
購票方式：https://www.flypeach.com/campaign/pv_travel_together/tw/#undefined
1.確認本次優惠可適用之航線、出發日期及優惠券代碼。
2.於查詢航班畫面中，選定適用航線、出發日期並輸入適用之優惠券代碼「VNLFOREVER」後，選擇2名（含）以上的旅客人數後查詢票價。
3.系統將自動顯示折扣後之原味香草票請選擇後繼續下一步完成購票。
※票價折扣依據搭乘人數有所不同。

▲▼樂桃航空、香草航空優惠。（圖／翻攝自官網）

▲香草航空優惠適用日期及適用航班。（圖／翻攝自官網）

ET快訊
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關鍵字：樂桃航空,香草航空,機票優惠,機票促銷

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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