衝海島放暑假！長灘島、宿霧「單程988元起」　AirAsia夏季大促銷來了

▲AirAsia夏季大促銷，菲律賓航線全面單程未稅988元起。（圖／AirAsia提供）

記者賴文萱／台北報導

隨著暑假即將來到，AirAsia夏季大促銷自6月17日0時起，限時72小時開賣，特價2019年11月1日到2020年9月8日出發出發的機票。菲律賓航線包含長灘島、馬尼拉、宿霧航線全面單程未稅988元，來回含稅不用3千元。

2019年AirAsia夏季大促銷，菲律賓航線全面推出單程未稅新台幣988的破盤價，包含今年才開賣的台北-長灘島（卡利波）直飛航線、台北-克拉克、馬尼拉、宿霧航線以及高雄-馬尼拉航線，來回含稅都不到新台幣三千元。

請繼續往下閱讀...

▲菲律賓長灘島是知名度假勝地。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

AirAsia夏季大促銷

預訂日期：2019年6月17日0時起至6月19日

出發日期：2019年11月1日到2020年9月8日出發的機票（部分航線僅販售至2019年10月25日）

促銷航線：

●台北／高雄直飛吉隆坡、台北-沙巴：單程未稅TWD 1,188元起

●台北馬尼拉、宿霧：單程未稅TWD 988元起

●台北-長灘島、克拉克：單程未稅TWD 988元起

●台北-清邁：單程未稅TWD1,338元起

●經吉隆坡轉機至澳洲伯斯、雪梨、墨爾本：單程未稅TWD 2,971元起

●檳城、吳哥窟等古城：單程未稅TWD 1,907元起

●台北-吉隆坡豪華平躺座位：單程未稅7,088元起

除了機票之外，AirAsia也首次在大促銷期間推出信用卡刷卡免手續費的服務，只要加入AirAsia BIG會員，並在帳號裡BigClick預存信用卡資料，不但搶票更快之外，還能免手續費，一張來回長程票價可以省下440元手續費。