酷航限時3天促銷！機票來回含稅3999元起　衝德國、希臘1萬6有找

▲酷航限時3天促銷，機票最便宜來回含稅3999元起。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

酷航6/11-6/13推出加長版限時三天「飛常酷促銷」，飛東京、大阪、首爾、北海道札幌、曼谷、新加坡，來回含稅3,999元起；經由新加坡轉機飛往德國柏林、希臘雅典，來回含稅最便宜1萬6有找。

酷航「飛常酷促銷」

促銷頁面：https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-gtg

促銷期間：2019 年 6 月 11 日 07:00 至 2019 年 6 月 13 日 23:59

旅遊期間：最晚至 2020 年 3 月 28 日

優惠內容：均為單人「來回」含稅票價，適用日期享以下優惠票價

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▲▼希臘雅典跳島小旅行－Aegina埃伊納島。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

其中，經新加坡樟宜轉機一次，飛德國柏林、希臘雅典最便宜來回含稅15,599元起；飛往馬爾地夫、峇里島、普吉島、蘭卡威，來回含稅也僅4,499元起；另外，飛東京、大阪、首爾、北海道札幌、曼谷、新加坡，來回含稅最便宜3,999元起。

這次酷航官網推出的「飛常酷促銷」，優惠航點包含台灣（台北、高雄）直飛航點：東京、大阪（高雄出發）、首爾、札幌（北海道）、曼谷、新加坡；歐洲雙航點：柏林、雅典；澳洲四大城：雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；私房旅遊航點：吉隆坡、蘭卡威、檳城、古晉、怡保、哥打峇魯、關丹、普吉島、喀比、峇里島、合艾、雅加達、泗水、巨港；東南亞秘境寮國：龍坡邦、永珍；活力印度城市：清奈、阿姆利則、柯枝、海得拉巴、特里凡得琅、勒克瑙；以及人間淨土馬爾地夫等。本次促銷的旅遊期間最晚至2020年3月28日。