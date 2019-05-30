畢旅揪起來！台灣虎航全航線「2人8折、4人7折」　促銷只限時這3天

▲台灣虎航推出「畢業必YA」促銷，2人同行8折、4人同行7折。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者賴文萱／台北報導

因應畢業季將到來，台灣虎航限時3天推出全航線「2人同行8折、4人同行7折」優惠，促銷日期自5月30日至6月1日，旅遊日期則為5月30日至10月31日，優惠價機位開放銷售的日期及機位數有限，售完為止。

台灣虎航「畢業必YA」促銷

促銷航線：全航線（菲律賓巴拉望除外）

促銷優惠：2人同行8折、4人同行7折

促銷日期：2019/5/30 10:00–2019/6/1 23:59

旅遊日期：2019/5/30–2019/10/31

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▲台灣虎航畢業必YA促銷僅限時3天，數量有限，售完為止。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航提醒，搜尋出現的金額為票價加上機場稅之含稅價格，優惠價機位開放銷售之日期及機位數有限，售完為止。另為避免系統錯誤讀取訊息產生異常，請勿在同一瀏覽器開啟多個分頁，並建議清除瀏覽器瀏覽記錄browsing data。

5月份機場稅參考金額：

台北∕高雄∕台中 TWD500、東京成田 TWD990、東京羽田 TWD1,006、沖繩 TWD548、茨城 TWD417、大阪 TWD1,107、名古屋 TWD979、福岡 TWD540、仙台TWD468、旭川/函館/花卷/小松/岡山/佐賀TWD274、澳門 TWD546、曼谷 TWD719、釜山/大邱/濟州 TWD605、宿霧/長灘島不隨票徵收，旅客離境時需自行繳交機場離境稅