防汛能力再提升　新購72部移動式抽水機組加入防汛

▲新購72部移動式抽水機組加入防汛，市長黃偉哲等人親自檢視機組連續抽水性能，並期能有效減緩淹水問題，保障市民生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市有全國面積最大的潛勢易淹水區域，面對防汛工作的不可預知及風險，市府以謹慎的態度做好萬全的準備，6月17日上午於新市區座駕滯洪池抽水站辦理「新購0.3CMS移動式抽水機組交機儀式」，市長黃偉哲親自檢視機組連續抽水性能，並期能有效減緩強降雨所帶來積淹水問題，全力保障市民生命財產安全。

黃偉哲市長表示，台南市的移動式抽水機共有379部，今年採購的0.3CMS移動式抽水機組，除向經濟部水利署爭取補助3456萬元外，市府自籌款為5184萬元，總計8640萬元，來增強基本防汛能力，保障民眾的生命財產安全；黃偉哲指出，面對極端氣候，多一分準備就少一分損失，治水的工作沒有最好，只有做到更好，以現有的水利設備，不敢保證百分之百一定不淹水，只能盡其所能減少淹水的傷害。

黃偉哲市長更強調，今天抽水機組的性能測試，是要讓民眾了解，一旦有需要時，抽水機組一定可以發揮它應有的功能，然而佈署抽水機組只是一種手段，並不是目的，未來市府會盡全力與中央水利署及六河局配合，不管是河川的綜合流域治理、應急工程設施及抽水設備、堤防修築及水路疏浚，會努力來做，有效降低水患發生的機率，全力保障市民的安全。

水利局表示，自98年度起陸續購置機組，截至2018年底為止，轄內移動式抽水機多達300餘台，其中老舊機組約佔比例5分之1，為解決老舊機組抽水功能不彰，2019年7月完成增購72台大型移動式抽水機來汰換老舊機組，及預布易淹水地區，增強防洪效能，並因應即將到來的颱風季節，以24小時以上能連續運轉之工業用引擎作為動力來源，提升移動式抽水機之連續抽水性能，以期移動式抽水機能在汛期中發揮最大功用。

為配合汛期使用，原訂本2019年6月底前完成36台抽水機組，已於5月31日起陸續交機，預佈於易淹水地區，已有22台抽水機組完成預佈作業，另14台抽水機組於17日由市長黃偉哲親自檢視抽水性能，其餘36台抽水機組，預定於7月中旬完成交機，以增強台南市防汛整備能力。